Patriot вскоре могут перестать защищать украинское небо: в чем причина

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Кравцев Сергей
Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять 2-4 млн долларов за штуку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "New York Times".
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Журналисты взяли интервью у украинского военного Владимира (он просил называть только его имя из-за чувствительности работы его подразделения), который работает за установкой Patriot.
Боец рассказал, как 11 декабря в 4 утра радар зафиксировал какую-то аномалию – позже оказалось, что это российская баллистическая ракета, которая летит в направлении Киева. В то время, пока миллионы людей спали в домах, и уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, украинские войска выпустили несколько американских ракет Patriot. Эта ночь была успешной для украинской ПВО.
Владимир отметил, что, когда была сбита первая российская баллистическая ракета – 4 мая – все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию возросло". Оно и правда оказалось весьма эффективным. В мае и июне во время одних из самых сложных атак с применением беспилотников, крылатых ракет, баллистических и гиперзвуковых ракет две украинские батареи Patriot сбили все 34 баллистические ракеты, которые Россия выпустила по столице Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало – почему россияне охотятся на Patriot – могут ли у них закончится ракеты.
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сегодня, 16:05
Чекаємо тепер роз'яснення корумпованих, а саме за що хвилюватись в першу чергу. За бункерну Хунту на захист якої не буде ракет і ми можемо позбутись Божих узурпаторів. Чи за самі установки які коштують мільярд і за якими полює Путін і які тепер не зможуть самі себе захистити.