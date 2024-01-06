Patriot вскоре могут перестать защищать украинское небо: в чем причина

Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять 2-4 млн долларов за штуку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "New York Times".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Журналисты взяли интервью у украинского военного Владимира (он просил называть только его имя из-за чувствительности работы его подразделения), который работает за установкой Patriot.

Боец рассказал, как 11 декабря в 4 утра радар зафиксировал какую-то аномалию – позже оказалось, что это российская баллистическая ракета, которая летит в направлении Киева. В то время, пока миллионы людей спали в домах, и уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, украинские войска выпустили несколько американских ракет Patriot. Эта ночь была успешной для украинской ПВО.

"Учитывая, что баллистические ракеты вызывают больше всего потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны идет на тысячи", – рассказал военный.

Владимир отметил, что, когда была сбита первая российская баллистическая ракета – 4 мая – все были очень удивлены, но после этого "доверие к оборудованию возросло". Оно и правда оказалось весьма эффективным. В мае и июне во время одних из самых сложных атак с применением беспилотников, крылатых ракет, баллистических и гиперзвуковых ракет две украинские батареи Patriot сбили все 34 баллистические ракеты, которые Россия выпустила по столице Украины.

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