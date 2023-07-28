У Зеленского рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для полной защиты

Для того, чтобы защитить всю территорию Украины, Воздушным силам нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Guardian сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

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"Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они могут использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру", — заявил Подоляк.

По его словам, Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал".

"Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны", — подчеркнул советник.

По словам Подоляка, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну.

Он добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем противовоздушной обороны было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.

"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", — отметил Подоляк.

Сейчас у Украины две системы ПВО Patriot. Одну батарею передали Соединенные Штаты Америки, другую — Германия совместно с Нидерландами. По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

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