У Зеленского рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для полной защиты

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Кравцев Сергей
Для того, чтобы защитить всю территорию Украины, Воздушным силам нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Guardian сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
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По его словам, Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал".
По словам Подоляка, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну.
Он добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем противовоздушной обороны было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.
Сейчас у Украины две системы ПВО Patriot. Одну батарею передали Соединенные Штаты Америки, другую — Германия совместно с Нидерландами. По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.
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