logo

BTC/USD

29260.74

ETH/USD

1869.67

LTC/USD

91.30

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для полной защиты
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для полной защиты

Михаил Подоляк заявил, что Украине для полной защиты нужно до 12 систем Patriot

сегодня, 14:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Для того, чтобы защитить всю территорию Украины, Воздушным силам нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Guardian сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для полной защиты

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они могут использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру", — заявил Подоляк.

По его словам, Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал".

"Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны", — подчеркнул советник.

По словам Подоляка, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну.

Он добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем противовоздушной обороны было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.

"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", — отметил Подоляк.

Сейчас у Украины две системы ПВО Patriot. Одну батарею передали Соединенные Штаты Америки, другую — Германия совместно с Нидерландами. По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также на портале "Комментарии" — как изменилась тактика ракетных и дроновых ударов России – чем мы можем ответить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/27/zelenskiy-adviser-air-defence-systems-ukraine-west-kyiv-russia
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!