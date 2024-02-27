Партизаны передали "привет" штабу Путина (ФОТО)

Во временно оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области 27 февраля прогремели взрывы у входа в офис кремлевской партии "Единая Россия", выполняющий функции "избирательного штаба" российского диктатора Владимира Путина.

Партизаны разрушили штаб Путина. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, силы сопротивления передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный процесс" в захваченном городе.

Сообщается, что враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления в оккупации, а затем россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам в Новой Каховке.





Центр национального сопротивления также призвал граждан Украины не участвовать в пропагандистской постановке Кремля под названием "выборы Путина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для победы над Россией граждане Украины не должны растратить тот дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Когда трудно или думаете отчаяться — вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характере мы вывезли", — подчеркнул он.