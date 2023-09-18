Парада победы в Москве не будет: Буданов сделал настораживающее заявление об окончании войны

Если кто-то еще верит в то, что победа Украины в российско-украинской войне закончится победным парадом в Москве, то от этих мечтаний лучше сразу отказаться. Но и Кремль не должен рассчитывать на такой парад в Киеве. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "The Economist" сделал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кремль. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны заявил, что он не надеется, что Россия когда-нибудь сдастся по своей воле. По его словам, война была константой для РФ на протяжении всей ее истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Буданов добавил, что не может быть никакой дискуссии о прекращении огня или мире, пока украинские военные не вышли на законные границы Украины.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна никогда надеяться провести такую встречу в Киеве", — заявил глава ГУР.

Также в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам противника по энергетическим объектам осенью и зимой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в осень, которая в дипломатическом плане обещает быть очень непростой, о чем предупреждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Речь в частности, о попытках усадить Украину за стол переговоров с Россией без деоккупации наших территорий, фактически – "заморозить войну". В качестве примера недоговороспособности Путина глава украинского МИД привел пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Тот считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным. А в итоге был взорван 23 августа вместе с другой верхушкой вагнеровцев в самолете. Как нам отбиться от волны псевдомиротворцев, которая с началом политического сезона может набрать силу? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



