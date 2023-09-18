Буданов заинтриговал ответом россиянам на возможные удары по энергетике осенью и зимой

Украина понимает все вызовы и поэтому активно готовится противостоять возможным ударам российских захватчиков по энергетической инфраструктуре с приближением отопительного сезона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Economist" сделал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов отметил, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам противника по энергетическим объектам осенью и зимой.

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"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", — заявил начальник украинской разведки.

Буданов также отверг предположения о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. По его словам, удары Сил обороны по оккупантам не нарушают правил ведения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — подготовка к отопительному сезону 2023-24 остается одной из важнейших задача Украины, учитывая, что, согласно прогнозам и нашей разведки, и британской, россияне продолжать террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии", как наша страна готовится к очередной зиме, которая, похоже, снова будет очень непростой.



