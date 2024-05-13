Папа Римский снова призывает Украину и Россию сделать шаг друг к другу: о чем заявил понтифик

Папа Римский Франциск снова призвал Украину и Россию провести обмен всеми пленными, пообещав посодействовать процессу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"В то время, когда мы празднуем Вознесение Воскресшего Господа, который дает нам свободу и хочет, чтобы мы были свободными, я снова обращаюсь с призывом к общему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого Престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных", – заявил понтифик.

Франциск также отметил, что молится о мире в Украине, Израиле, Палестине и Мьянме.

Это не первый раз, когда папа римский призывает Москву и Киев к обмену пленными по модели всех на всех. Впервые это произошло 31 марта на католическую Пасху. Тогда коордштаб по обращению с военнопленными заявил, что украинская сторона неоднократно заявляла о своей готовности, но РФ не хочет возвращать собственных людей.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июне на саммите мира в Швейцарии будут обсуждены три ключевых пункта: обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Тем временем европейский вояж лидера КНР Си Цзиньпина, похоже, направлен как раз таки против украинской формулы мира. Такие выводы можно сделать и после его посещения Парижа, и после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что происходит вокруг процесса мирных переговоров – и каковы перспективы швейцарского саммита мира.



