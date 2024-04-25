Папа Римский сделал новое заявление о мирных переговорах

Папа Римский Франциск еще раз призвал остановить войны в мире и сесть за стол переговоров. Понтифик, в частности, имел в виду войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке. Папа Римский утверждает, что мир благодаря переговорам будет лучше, чем бесконечная война.



Папа Римский о войне в Украине. Фото из открытых источников

Папа Римский во время интервью CBS News высказался о войнах в мире, в частности, в Украине.

"Пожалуйста. Воюющие страны все вы прекратите войну. Сядьте за стол переговоров. Ищите мира", — сказал Франциск.

На вопрос, может ли понтифик помочь в процессе мирных переговоров, Папа Римский ответил, что "Я могу молиться. Я много молюсь".

Также понтифик указал, что общается с украинскими детьми и заметил поразительную смену у них из-за военной агрессии РФ.

"Эти дети не умеют улыбаться. Я им что-то говорю, но они разучились улыбаться. И это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это очень серьезно. Очень серьезно", — добавил понтифик.

Религиозный деятель часто в своих обращениях к паломникам или молитвам упоминает о военных конфликтах в мире. В начале месяца понтифик во время торжественной Пасхальной мессы выступил с решительным призывом, где призвал об обмене пленными между Украиной и Россией и указал на необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке. По словам Папы Римского, в Газе голод неизбежен, а палестинцы имеют "ужасный уровень голода и страданий".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский попал в скандал, когда призвал Украину "поднять белое знамя" и начать мирные переговоры с Россией, однако не требовал такого шага от Москвы. На это с осуждением отреагировали мировые лидеры.

Также "Комментарии" писали о том, что в России заявили о "первых очных переговорах" с Украиной.