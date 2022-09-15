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Папа Римский одобряет поставки оружия для Украины

Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально приемлемым для самообороны

15 сентября 2022, 22:49
Автор:

Slava Kot
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В четверг, 15 сентября, Папа Римский Франциск сообщил, что для защиты от нападения Российской Федерации вполне приемлемо с моральной точки зрения давать оружие Украине. Об этом пишет информационное агентство R euters.

Папа Римский одобряет поставки оружия для Украины

Папа Римский одобряет поставки оружия для Украины. Фото с открытых источников

Папа Римский Франциск находился со своим трехдневным визитом в Казахстане, после чего отправился на самолет в Италию. Именно на борту самолета религиозный деятель отвечал на вопросы журналистов.

На вопрос о поставках оружия Папа Римский Франциск ответил:

Это политическое решение, которое может быть нравственным, морально приемлемым, если оно сделано в условиях морали, – озвучил ответ религиозный деятель.

Далее он объяснил свое мнение подробнее, и сказал, что самооборона это проявление любви к своей стране, тому кто не хочет себя защищать или что-то защищать, тот соответственно и не Родину. Подытожив это словами:

Кто защищает, любит, – сказал Франциск.

Также католический лидер сказал, что это дело морали поставок оружия, ведь если продавать оружие стране, которой она не нужна, то это может спровоцировать новые войны или конфликты.

Кроме этого Папа Римский просил украинские власти быть склонными к мирным переговорам, даже если они проблематичны и возможно лукавы со стороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США готовит поставку новой военной техники, которая сможет сбивать беспилотные летательные аппараты.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия осуждает в ООН поставки оружия для Украины. Поэтому представитель от РФ решил созвать заседание и обсудить безопасность мира в мире.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/pope-says-supplying-weapons-ukraine-is-morally-acceptable-self-defence-2022-09-15/
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