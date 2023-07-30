Папа Римский направил сообщение в Кремль: обращаюсь к моим братьям, власти РФ

Религиозный лидер католического мира Папа Римский Франциск обратился к российскому высшему руководству с призывом возобновить Черноморскую морскую инициативу, которую отказалась продолжать Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Во время чтения воскресней молитвы к Ангелу Господнему Папа Римский Франциск призвал Кремль возобновить зерновую инициативу.

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"Я обращаюсь к моим братьям, власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена ​​и зерно могло транспортироваться безопасно", – сказал Франциск.

Напомним, что 17 июля истек срок соглашения Черноморской зерновой инициативы. Россия известила, что не собирается продлевать соглашение. Такие действия вызвали осуждение многих стран Европы, Азии и Африки.

Например, Кения указала, что прекращение зерновой сделки это "удар в спину" по ценам на продовольственной безопасности в мире и на страны Африки, страдающие от засухи. В ЕС назвали такой шаг "совершенно безнравственным" и "циничным".

В то время как по данным МВФ Россия после выхода из Черноморской зерновой инициативы рекордно увеличила экспорт зерна в другие страны, а цены на зерно выросли на около 10%. Кроме того, Москва предлагала двум странам устранить Украину с рынка зерна и покупать дешевое зерно у России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что после прекращения зернового соглашения Путин попал в ловушку в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили, что знают план Кремля, который станет военным преступлением. Кроме того, Россия хочет попытаться осуществить блокаду Черного моря.