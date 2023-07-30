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Папа Римский направил сообщение в Кремль: обращаюсь к моим братьям, власти РФ

Папа Римский Франциск во время воскресной речи обратился к Путину.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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Религиозный лидер католического мира Папа Римский Франциск обратился к российскому высшему руководству с призывом возобновить Черноморскую морскую инициативу, которую отказалась продолжать Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Папа Римский направил сообщение в Кремль: обращаюсь к моим братьям, власти РФ

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Во время чтения воскресней молитвы к Ангелу Господнему Папа Римский Франциск призвал Кремль возобновить зерновую инициативу.


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"Я обращаюсь к моим братьям, власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена ​​и зерно могло транспортироваться безопасно", – сказал Франциск.

Напомним, что 17 июля истек срок соглашения Черноморской зерновой инициативы. Россия известила, что не собирается продлевать соглашение. Такие действия вызвали осуждение многих стран Европы, Азии и Африки.

Например, Кения указала, что прекращение зерновой сделки это "удар в спину" по ценам на продовольственной безопасности в мире и на страны Африки, страдающие от засухи. В ЕС назвали такой шаг "совершенно безнравственным" и "циничным".

В то время как по данным МВФ Россия после выхода из Черноморской зерновой инициативы рекордно увеличила экспорт зерна в другие страны, а цены на зерно выросли на около 10%. Кроме того, Москва предлагала двум странам устранить Украину с рынка зерна и покупать дешевое зерно у России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что после прекращения зернового соглашения Путин попал в ловушку в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили, что знают план Кремля, который станет военным преступлением. Кроме того, Россия хочет попытаться осуществить блокаду Черного моря.



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Источник: https://www.reuters.com/world/pope-francis-appeals-russia-restore-black-sea-grain-deal-2023-07-30/
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