Паника в Бурятии. Украинские хакеры сломали российские телеканалы (ВИДЕО)

Украинские хакеры продолжают работать и выламывать российские телеканалы, где вместо кремлевских пропагандистов показали видео с Невзоровым и негативные последствия войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Хакеры взломали российские телеканалы. Фото с открытых источников

Украинский кибернетический фронт продолжает наводить панику в России. Ранее украинские хакеры взламывали российские телеканалы в Крыму и показывали уничтожение кораблей в бухте Севастополя, также с помощью IT -фронта россияне увидели оригинальное приветствие их войск со словами Путина и статистикой потерь. Теперь рухнули российские провайдеры в столице Бурятии Улан-Удэ.

Вместо российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой жителям Бурятии пришлось смотреть на Невзорова, рассказавшего о бесперспективном будущем в России.

Выступления Невзорова разбавила статистика расходов России на войну в Украине, кадры с пустыми полками в магазинах, бегством российских олигархов и проблемами с банками.

Просмотреть видео со сломанными российскими телеканалами можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Улан-Удэ разбился российский вертолет МИ-8. Весь экипаж в количестве трех человек погиб. Члены экипажа планировали продать вертолет в Китае, из-за загоревшегося военного транспорта двигателя упал в столице Бурятии.

Также "Комментарии" писали о количестве россиян, готовых добровольно сдаться в украинский плен. По словам спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко к ним было совершено более 4300 звонков со стороны российских военных и мобилизованных.

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