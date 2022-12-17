Паника в Бурятии. Украинские хакеры сломали российские телеканалы (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинские хакеры продолжают работать и выламывать российские телеканалы, где вместо кремлевских пропагандистов показали видео с Невзоровым и негативные последствия войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Хакеры взломали российские телеканалы. Фото с открытых источников
Украинский кибернетический фронт продолжает наводить панику в России. Ранее украинские хакеры взламывали российские телеканалы в Крыму и показывали уничтожение кораблей в бухте Севастополя, также с помощью IT -фронта россияне увидели оригинальное приветствие их войск со словами Путина и статистикой потерь. Теперь рухнули российские провайдеры в столице Бурятии Улан-Удэ.
Вместо российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой жителям Бурятии пришлось смотреть на Невзорова, рассказавшего о бесперспективном будущем в России.
Выступления Невзорова разбавила статистика расходов России на войну в Украине, кадры с пустыми полками в магазинах, бегством российских олигархов и проблемами с банками.
Просмотреть видео со сломанными российскими телеканалами можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Улан-Удэ разбился российский вертолет МИ-8. Весь экипаж в количестве трех человек погиб. Члены экипажа планировали продать вертолет в Китае, из-за загоревшегося военного транспорта двигателя упал в столице Бурятии.
Также "Комментарии" писали о количестве россиян, готовых добровольно сдаться в украинский плен. По словам
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости