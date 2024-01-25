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Падение Ил-76: в ГУР назвали вероятные причины

В разведке напомнили, что ранее россияне неоднократно сбивали свои самолеты

сегодня, 19:54
Автор:
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Марьян Ощановский
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Небо над Белгородской областью РФ, где произошло падение российского самолета Ил-76, закрыто для гражданской авиации и не используется в гуманитарных целях. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов, передает портал "Комментарии".

Падение Ил-76: в ГУР назвали вероятные причины

В ГУР прокомментировали падение российского самолета Ил-76. Фото из открытых источников

"Когда мы говорим о Белгороде, то использование этого аэродрома в так называемых гуманитарных целях, о которых они говорят, очень странно звучит. Для гражданской авиации небо там закрыто. Это рядом с линией фронта, территория Белгородщины фактически находится в режиме боевых действий. Белгородщина вместе с Москвой и Крымом есть в топе по насыщенности российскими средствами ПВО, ПРО и расчетами ПЗРК, которые там активно используются", — рассказал Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, украинским силам ПВО приходилось не раз наблюдать, как россияне сбивали свои самолеты.

"В тот день и Украина, и Россия использовали свои беспилотники. Над Белгородом работали украинские разведывательные БПЛА. Россияне запускали дроны-камикадзе. По сообщению российских источников, фиксируется информация о работе российского ПВО против якобы украинских беспилотников, об этом они сами информировали и сообщали", – добавил Андрей Юсов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WxTk5l1Ax3k&t=2168s
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