logo

BTC/USD

17016.38

ETH/USD

1254.00

LTC/USD

75.00

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Озвучено, сколько еще Россия может нанести массовые ракетные удары по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Озвучено, сколько еще Россия может нанести массовые ракетные удары по Украине

Украинский генерал рассказал, сколько ожидать массовых ракетных ударов со стороны России.

сегодня, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Украинский представитель Генерального управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявляет, что от России можно ожидать 3-5 массовых ракетных обстрелов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание NY Time.

Озвучено, сколько еще Россия может нанести массовые ракетные удары по Украине

Генерал Украины Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

Генерал Украины Вадим Скибицкий назвал оценку текущих возможностей Российской Федерации по массовым ракетным обстрелам.

"По нашим подсчетам у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", — считает представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий.

Такие подсчеты украинского военного совпадают с данными других украинских аналитиков, Пентагона и Министерства обороны Великобритании. В последний раз, 6 декабря, Россия использовала во время ракетных обстрелов 70 ракет.

Скибицкий считает, что с момента полномасштабного вторжения в Россию в Украину заводы РФ смогли построить около 240 точных крылатых ракет Х-101 и 120 ракет "Калибр". По данным украинского генерала, Россия производит 40 новых ракет каждый месяц.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия начала использовать ракеты, изготовленные недавно. Это удалось выяснить с помощью обломков и фрагментов, оставшихся от российских ракет. Игнатий утверждает, что они были изготовлены несколькими неделями перед ракетной атакой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация наносит ракетные удары по Украине ракетами украинского производства.

Также "Комментарии" писали о том, что одна из стран Африки, возможно , поставляет оружие для Российской Федерации.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/12/world/europe/russia-ukraine-missiles.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!