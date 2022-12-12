Озвучено, сколько еще Россия может нанести массовые ракетные удары по Украине

Украинский представитель Генерального управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявляет, что от России можно ожидать 3-5 массовых ракетных обстрелов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание NY Time.

Генерал Украины Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

Генерал Украины Вадим Скибицкий назвал оценку текущих возможностей Российской Федерации по массовым ракетным обстрелам.

"По нашим подсчетам у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", — считает представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий.

Такие подсчеты украинского военного совпадают с данными других украинских аналитиков, Пентагона и Министерства обороны Великобритании. В последний раз, 6 декабря, Россия использовала во время ракетных обстрелов 70 ракет.

Скибицкий считает, что с момента полномасштабного вторжения в Россию в Украину заводы РФ смогли построить около 240 точных крылатых ракет Х-101 и 120 ракет "Калибр". По данным украинского генерала, Россия производит 40 новых ракет каждый месяц.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия начала использовать ракеты, изготовленные недавно. Это удалось выяснить с помощью обломков и фрагментов, оставшихся от российских ракет. Игнатий утверждает, что они были изготовлены несколькими неделями перед ракетной атакой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация наносит ракетные удары по Украине ракетами украинского производства.

Также "Комментарии" писали о том, что одна из стран Африки, возможно , поставляет оружие для Российской Федерации.

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