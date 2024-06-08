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Ожидают удара: британская разведка рассказала, как россияне пытаются защитить Крымский мост

Разведка Британии анализирует новые средства защиты Крымского моста

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Британии в Twitter (X).

Ожидают удара: британская разведка рассказала, как россияне пытаются защитить Крымский мост

Крымский мост. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве проанализировали спутниковые изображения и идентифицировали появление восьми барж на южной стороне Крымского моста. Установка барж началась 10 мая и завершилась 22 мая.

"Эти баржи были размещены российскими силами в попытке защитить мост и судоходный канал, сократив зону доступа для украинских морских беспилотников", – говорится в обзоре.

Отмечается, что предыдущие конструкции были повреждены штормами, что снизило их эффективность.

Отметим, ранее Telegram-канал партизанского движения "Атеш" сообщал, что российские войска выискивают способы, как спрятать свою ПВО от ударов украинских сил.                                                                                                   

"Оккупационная власть пытается спрятать средства ПВО от глаз крымчан. Для этого начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах полуострова", — говорится в сообщении. 

Партизаны считают, что причиной этому послужили успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание "Bild", ссылаясь на ряд экспертов и военных аналитиков, пишет, что есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что ВСУ, скорее всего, готовятся к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. 




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1799347576157651027
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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 14:27

Лучше бы булки зажимали...ну и памперсы будут не лишними..

Ігор

сегодня, 13:48

Це неймовірно ворог постійно працює над вдосконаленням. Йому вже ні санкції ні страшні вся економіка на підйомі весь ВВП і ВПК на підйомі. Створив коаліцію де не випрошує а взаємодії на рівних. Проводить вибори наймає добровольців на війну кордони відкриті. В Україні нічого не змінюється навіть у юдейців все йде за планом вони багатіють. Он Гереги, три Епіцентри втратили 5 збудують. Поки Україна і її терпіли втрачають юдейці набувають!


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