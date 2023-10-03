Ожидать ли снова ударов с Беларуси: в Воздушных силах дали ответ

Страна-агрессор расположила на территории Беларуси разные виды военной техники, поэтому риск нанесения атак по Украине никуда не исчез. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер уточнил, Украина не предполагала, что с белорусской территории в первые месяцы полномасштабного вторжения начнутся удары по нашей территории. Такая вероятность была, но все же Украина надеялась, что этого не произойдет. Впрочем, надежды были напрасными.

"И сегодня у нас группировки войск разворачиваются тоже на северных наших границах. Усиливается там ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. Ожидать можно чего угодно", — заявил Юрий Игнат.

Он добавил, что на территории Беларуси Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию. Впрочем, он предположил, что количество вооружения не такое большое, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"Но все же это "союзное государство", пока Беларусь. Поэтому должны делать выводы и усиливаться", — добавил он.

Юрий Игнат также обратил внимание, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая. Она составляет более 2000 км, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины и на то, что ключевые страны-партнеры Киева в конце концов устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам помощь в полном объёме. Сегодня официальные лица в Белом доме считают, что для достижения этих двух целей Путин будет активно использовать российскую пропагандистскую машину, а также российские политические силы, которые подконтрольны Кремлю. Об этом пишет издание "New York Times", со ссылкой на свои источники.



