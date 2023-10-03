Ожидать ли снова ударов с Беларуси: в Воздушных силах дали ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор расположила на территории Беларуси разные виды военной техники, поэтому риск нанесения атак по Украине никуда не исчез. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
Спикер уточнил, Украина не предполагала, что с белорусской территории в первые месяцы полномасштабного вторжения начнутся удары по нашей территории. Такая вероятность была, но все же Украина надеялась, что этого не произойдет. Впрочем, надежды были напрасными.
Он добавил, что на территории Беларуси Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию. Впрочем, он предположил, что количество вооружения не такое большое, как это было в начале полномасштабного вторжения.
Юрий Игнат также обратил внимание, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая. Она составляет более 2000 км, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.
Читайте также на портале "Комментарии" — что планирует Москва и Ко – какую позицию займут Иран, Китай и Северная Корея.
Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины и на то, что ключевые страны-партнеры Киева в конце концов устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам помощь в полном объёме. Сегодня официальные лица в Белом доме считают, что для достижения этих двух целей Путин будет активно использовать российскую пропагандистскую машину, а также российские политические силы, которые подконтрольны Кремлю. Об этом пишет издание "New York Times", со ссылкой на свои источники.
Обсуждения
Новости