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У Путина появилась новая стратегия в войне против Украины: подробности

Кремль считает, что может повлиять на американскую и европейскую политику и восстановить свое преимущество на поле боя

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины и на то, что ключевые страны-партнеры Киева в конце концов устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам помощь в полном объёме. Сегодня официальные лица в Белом доме считают, что для достижения этих двух целей Путин будет активно использовать российскую пропагандистскую машину, а также российские политические силы, которые подконтрольны Кремлю. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "New York Times", со ссылкой на свои источники.

У Путина появилась новая стратегия в войне против Украины: подробности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что после общения с чиновниками США Путин оказался очень разочарован тем, что США и Европейский Союз так едины в поддержке Украины. В Москве не надеялись, что Запад будет так долго экономически и военно поддерживать Украину. 


Теперь же российский диктатор считает, что он может повлиять на американскую политику. Главный акцент будет сделан на то, чтобы сбить поддержку Украины, после чего переломить ход войны на поле боя. Именно поэтому, подчёркивают американские чиновники, Кремль внимательно следит за тем, что происходит в вопросах помощи Украины в европейских странах, а также в США, где, в частности, Республиканская партия добилась того, чтобы Конгресс принял законопроект о временных расходах без учитывания дополнительной помощи Украине.

Американские чиновники также рассказали, что страна-агрессор постоянно проводит информационные операции, чтобы разобщить союзников внутри НАТО, ООН и других организациях.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему нам все еще не хватает вооружений для перелома в войне – как изменить ситуацию. Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие две вещи помогут переломить войну – чего сейчас добивается агрессор.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/10/02/us/politics/putin-ukraine-spy-united-states.html
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