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Какие две вещи помогут переломить войну – чего сейчас добивается агрессор

У России нет достаточного количества сил и средств для уверенной обороны

сегодня, 09:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Контрнаступление Украины хоть и не набирает таких темпов, как хотелось бы, но все же продолжается. Чего не хватает Украине, чтобы приблизить победу? Какую задачу сейчас пытается выполнить Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Какие две вещи помогут переломить войну – чего сейчас добивается агрессор

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Переломит ход войны баллистика и авиация

Военный эксперт Петр Черник в интервью "24 каналу" заявил, что человеческого ресурса у страны-агрессора больше примерно в 5 раз, но в войнах уже неоднократно случалось, что победа была на стороне те, кто воевал не количеством, а качеством. 


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"Украине нужно две вещи, чтобы переломить войну и ускорить победу. Высокомастерская мотивация – мотивацию имеем, мастерство наше растет. И как можно больше качественного оружия. В истории есть такие случаи, ничего нового. Если хочешь знать, как будет, изучай, как было", – отметил эксперт.

Петр Черник считает, что украинским войскам нужно и дальше пытаться атаковать врага теми темпами, что есть, а о решающем переломе в войне можно будет говорить, когда Украина получит в достаточном количестве самолеты F-16. Еще куда более важно, какое оружие пойдет к истребителям. Эксперт подчеркнул, что нашим военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью.

Тактика затыкания дыр мясом может иметь временный эффект

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм заявил, что для россиян сейчас видится невозможным полностью остановить продвижение украинской армии. Поэтому основная для них задача – максимально затормозить продвижение ВСУ.

"По сути, все те передислокации, переброски сил и средств РОВ, проходят не с целью контрудара, или создания не пробивной обороны. Нет... Цель другая. У России нет достаточного количества сил и средств, как мы видим, для уверенной обороны, но есть людской ресурс, которым можно заполнить окопы, ВОПы, траншеи, запихнуть в каждую яму по 3-4 чмобика или "элитных" разведоса, и тем самым насытить каждую локацию... "мясом", — отметил Александр Коваленко.

По его словам, закрывая глаза на потери российские командиры выполняют приказ Кремля и максимально затягивают войну. 

"Сейчас же, для удержания основной линии тянут ресурс с востока, Луганской области, Крыма, Херсонщины. Тактика торможения не решает глобально проблем РОВ, а лишь усугубляет их", – отметил Коваленко.

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