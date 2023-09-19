Какие две вещи помогут переломить войну – чего сейчас добивается агрессор

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Кравцев Сергей
Контрнаступление Украины хоть и не набирает таких темпов, как хотелось бы, но все же продолжается. Чего не хватает Украине, чтобы приблизить победу? Какую задачу сейчас пытается выполнить Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Петр Черник в интервью "24 каналу" заявил, что человеческого ресурса у страны-агрессора больше примерно в 5 раз, но в войнах уже неоднократно случалось, что победа была на стороне те, кто воевал не количеством, а качеством.
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Петр Черник считает, что украинским войскам нужно и дальше пытаться атаковать врага теми темпами, что есть, а о решающем переломе в войне можно будет говорить, когда Украина получит в достаточном количестве самолеты F-16. Еще куда более важно, какое оружие пойдет к истребителям. Эксперт подчеркнул, что нашим военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм заявил, что для россиян сейчас видится невозможным полностью остановить продвижение украинской армии. Поэтому основная для них задача – максимально затормозить продвижение ВСУ.
По его словам, закрывая глаза на потери российские командиры выполняют приказ Кремля и максимально затягивают войну.
"Сейчас же, для удержания основной линии тянут ресурс с востока, Луганской области, Крыма, Херсонщины. Тактика торможения не решает глобально проблем РОВ, а лишь усугубляет их", – отметил Коваленко.
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