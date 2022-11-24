Ожесточенные бои не прекращаются всю неделю: в Минобороны назвали направление

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Кравцев Сергей
Самая сложная ситуация на фронте за последнюю неделю остается на Донецком направлении, где россияне постоянно пытаются штурмовать позиции украинских защитников. Тем временем в Херсонской области враг готовится к обороне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр во время брифинга.
Бои на Донбассе. Фото: из открытых источников
По ее словам, после того, как противник вывел свой войска из Херсона, он делает все возможное, чтобы получше подготовить оборонительные позиции и не дать ВСУ пойти дальше в наступление. Армия страны-агрессора окапывается и систематически обстреливает позиции украинских защитников, а также мирное население на правом берегу Днепра.
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