Ожесточенные бои не прекращаются всю неделю: в Минобороны назвали направление

Самая сложная ситуация на фронте за последнюю неделю остается на Донецком направлении, где россияне постоянно пытаются штурмовать позиции украинских защитников. Тем временем в Херсонской области враг готовится к обороне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр во время брифинга.

Бои на Донбассе. Фото: из открытых источников

"Самая сложная ситуация на прошлой неделе и сейчас сохраняются на Донецком направлении. Российские захватчики ведут там наступательные действия. Наши воины мужественно держат оборону, отбивают десятки российских атак, а иногда за день ВСУ их отражали более 100", — отметила Маляр.

По ее словам, после того, как противник вывел свой войска из Херсона, он делает все возможное, чтобы получше подготовить оборонительные позиции и не дать ВСУ пойти дальше в наступление. Армия страны-агрессора окапывается и систематически обстреливает позиции украинских защитников, а также мирное население на правом берегу Днепра.

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