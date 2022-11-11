Ответ РФ на победы Украины: оккупанты ударили по многоэтажке в Николаеве – есть жертвы

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Кравцев Сергей
Российские войска в ночь на 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. Вследствие чего погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Николаев. Фото: из открытых источников
Кроме того, на обстрел жилого дома отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также заявил, что таким образом страна-агрессор отвечает на свое поражение на поле боя, пытаясь новь бить по гражданским.
Глава государства добавил, что поисково-спасательные работы ведутся до сих пор. Россия не покидает свою гнусную тактику, а украинцы не оставляют своей борьбы. Владимир Зеленский отметил, оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.
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