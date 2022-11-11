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Ответ РФ на победы Украины: оккупанты ударили по многоэтажке в Николаеве – есть жертвы

Оккупанты ночью ударили по многоэтажке в Николаеве

сегодня, 08:55 comments1278
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска в ночь на 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. Вследствие чего погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ответ РФ на победы Украины: оккупанты ударили по многоэтажке в Николаеве – есть жертвы

Николаев. Фото: из открытых источников

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненных", — написал глава Николевщины.

Кроме того, на обстрел жилого дома отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также заявил, что таким образом страна-агрессор отвечает на свое поражение на поле боя, пытаясь новь бить по гражданским.                                                      

"Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что поисково-спасательные работы ведутся до сих пор. Россия не покидает свою гнусную тактику, а украинцы не оставляют своей борьбы. Владимир Зеленский отметил, оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев. 

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Также издание "Комментарии" также писало - в Пентагоне и Белом доме заговорили о возможности мирных переговоров между Украиной и РФ. Подобные призывы периодически звучат из Турции, из Европы. О чем это говорит? При каких условиях Киев и Москва могут (если могут) выйти на переговорный процесс? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/3362
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