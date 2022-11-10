Запад все активнее говорит о переговорах с РФ: что это значит – когда реально это может произойти

В Пентагоне и Белом доме заговорили о возможности мирных переговоров между Украиной и РФ. Подобные призывы периодически звучат из Турции, из Европы. О чем это говорит? При каких условиях Киев и Москва могут (если могут) выйти на переговорный процесс? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Похоже, что Зеленский прислушался к рекомендациям Штатов

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет:

"Далеко не во всех европейских государствах безоговорочно поддерживают нашу страну. Во многих государствах Европы население подвержено многолетней, небесспорной и удачной обработке со стороны российских СМИ и тех местных медиа, которые в течение ряда лет фактически курируются РФ. Это так называемся "мягкая сила". В итоге жители некоторых европейских стран начинают требовать от своих властей изменения условий оказания помощи Украине и снижения санкций против России. Выстраивая логический ряд по нарративам Кремля. Что после отмены санкций против РФ улучшиться благосостояние европейцев: снизятся цены, поступят дешевые энергоносители и так далее. Чтобы изменить повестку дня, которую продуцирует данное население, необходимо, с точки зрения США (и я с этим согласен), изменить публичную риторику, которую демонстрирует президент Украины. И похоже, что Зеленский прислушался к рекомендациям Штатов".

Во-первых, отмечает эксперт, речь не идет о том, что Зеленский завтра начнет переговоры с Путиным. Речь идет о переговорах с Россией, а не с Путиным.

"Напомню читателям, что во время Второй мировой войны, начиная с 1944 года велись кулуарные переговоры членов антигитлеровской коалиции с представителями Германии – о способах и методах завершения войны и возможных вариантах капитуляции. Они не велись ни с Гитлером, ни с его ближайшим окружением. Были другие люди, уполномоченные для их ведения", – подчеркивает Георгий Тука.

Во-вторых, продолжает он, необходимо выбить пропагандистскую "утку", которую запускает Кремль на Западе и не только в стиле "наш дорогой Владимир Владимирович – голубь мира, стремится к переговорам, а проклятый Зеленский от них отказывается". На основе такой конструкции, поясняет эксперт, российские и пророссийские СМИ стараются выстроить негативный образ Украины как виновницы ухудшения благосостояния жителей многих стран.

"Чтобы перевернуть это с головы на ноги, американцы и предлагают изменить публичную риторику. Не более того", – уверен Георгий Тука.

Он напоминает, что на днях Зеленский заявил об условиях, которые должны предшествовать началу переговорного процесса.

Речь, в частности, идет об освобождении всей территории Украины (включая захваченную россиянами материковую часть и Крым); о признании Россией верховенства международного права (от чего РФ публично отказалась); о выдаче военных преступников и обсуждении процесса выплаты репараций; о гарантиях безопасности.

"С моей точки зрения – вполне приемлемая позиция. Но реального переговорного процесса в обозримом будущем не будет, – прогнозирует Георгий Тука. – Речь пока исключительно об информационном пространстве – разговорах о переговорах. Нет сомнений, что с Путиным и его братвой никто более разговаривать не будет. Как понятно и то, что нынешнее руководство РФ освобождать оккупированные территории не готово. потому нет никакой платформы для обсуждения".

Для того, чтобы поддерживать интерес всех к Украине, американцы избирают тактику, будто они ищут некий компромисс с РФ

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев призывает не искать "зрад" в заявлениях американских или европейских должностных лиц о необходимости переговоров.

"Следует понимать, что мир является сложным, многогранным. А в лице РФ мы имеем дело с опасным врагом, потому что это всё еще ядерного государство, – поясняет социолог. – США являются лидером коалиции, которая оказывает помощь Украине. Но Евросоюз – вторая важная часть данной коалиции – многогранное образование разных государств. У каждого – свои интересы, своя внешняя политика. И для того, чтобы поддерживать интерес всех к Украине, американцы избирают тактику, будто они ищут некий компромисс с РФ. Но наш президент неоднократно подчеркивал (и я считаю – абсолютно верно), что вести переговоры с военными преступниками, людьми, которые начали немотивированную агрессию против Украины – не только аморально, но и бесплодно. Мы не можем им доверять. Естественно, после всего, что произошло, оставлять наших людей, наши территории под оккупацией – аморально, безответственно, контпродуктивно".

Потому, отмечает Павел Федорченко-Кутуев, какой-то зондаж по поводу переговоров будет осуществляться, но ни к чему конкретному не приведет.

"В популярном в позднее советское время фильме "Семнадцать мгновений весны" описывались возможные переговоры между гитлеровской Германией и, например, между Британией и США. В итоге, как помним, всё закончилось штурмом Рейхстага, самоубийством фюрера и капитуляцией фашистской Германии. У нас схожая ситуация. Предметом переговоров между Киевом и Москвой может быть лишь обсуждение условий освобождения всех украинских территорий. Поскольку мы не наблюдаем движений в этом направлении со стороны РФ – соответственно, всё вокруг переговорного кейса лишь разговоры без конкретных последствий", – резюмирует эксперт.

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