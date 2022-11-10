В США внесли ясность: действительно ли россияне оставляют Херсон

Российские войска, сосредоточенные на юге Украины, отдают себе отчет, что остановить украинское контрнаступление они не смогут. Поэтому сейчас главной задачей на херсонском направлении для России есть действия, которые бы помогли притормозить наступление ВСУ. Именно с этой целью сейчас происходит организованный вывод российских сил через Днепр. Далее россияне будут пытаться задержать ВСУ. Как передает издание "Комментарии", такие выводы озвучили эксперты Института изучения войны (ISW).

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Американские аналитики предполагают, что планы Генштаба ВСУ скорее всего увенчаются успехом. Эти планы украинская армия начала реализовывать еще с августа. Задача состояла в том, чтобы, минуя большие наземные сражения выдавить россиян, заставив их отступать через Днепр.

В ISW обращают внимание, что за предыдущие месяцы украинские военные нанесли серию прицельных ударов по местах скоплению российских войск, техники, были разрушены сотни узлов логистики по всей Херсонской области. Украина сделал все, чтобы россиянам не оставалось другого выхода, кроме, как отступать, потому что в таких условиях удержание ранее занятых позиций становилось бы невозможным.

В США обращают внимание, что даже сами россияне признали, что оставаться на ранее занятых позициях после системных ударов ВСУ им нельзя и другого выхода, кроме как отступать нет.

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