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Отправят ли 18-летних на фронт. Оборонный комитет принял решение

Оборонный комитет Верховной Рады отклонил правку в законопроект о мобилизации, которая фактически позволяла мобилизовать на фронт 18-летних юношей, об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Алексей Гончаренко

сегодня, 19:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Алексей Гончаренко, оборонным комитетом была отклонена правка, фактически дававшая право ТЦК мобилизовать на фронт мужчин, начиная 18-летнего возраста.

Отправят ли 18-летних на фронт. Оборонный комитет принял решение

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Таким образом, подчеркнул нардеп, в этой части остается редакция первого чтения, когда мужчина сам определяется с временем прохождения обязательной базовой подготовки. То есть, отметил нардеп, можно пройти такую подготовку не в 18 лет, а в 24. До тех пор принудительно молодые люди на фронт не могут быть отправлены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что народный депутат Дмитрий Разумков заявил , что в законопроекте о мобилизации есть риски того, что на фронт могут отправить 18-летних юношей. Он заявил о том, что таким образом может быть уничтожен генофонд государства.

Впрочем, член оборонного комитета Юрий Здебский опроверг это заявление. По его информации, в законопроекте о мобилизации говорится только о том, что молодые люди до 25 лет должны пройти базовую военную подготовку. При этом он добавил, что студенты не подлежат мобилизации. Если же молодые люди нигде не учатся, то их могут привлечь к обучению и прохождению военной подготовки, которая в мирное время составит пять месяцев, а военное время – три месяца. Вместе с тем, нардеп утверждает, что даже после прохождения такой подготовки молодых людей не будут мобилизовать на фронт, пока им не исполнится 25 лет.

Вместе с тем военным нравится идея введения базовой военной подготовки. По их словам, это точно лучше, чем срочная служба, на которой военные часто являются просто "раб-силой".





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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/361244730237661/
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