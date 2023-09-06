Отмена отсрочки от мобилизации студентам: появилась реакция министра образования

Получение образование не должно стать имитацией и лазейкой, которой пользуются определенные люди, чтобы избежать мобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал министр образования и науки Оксен Лисовый, реагируя на планы нардепов отменить отсрочку от мобилизации определенной категории студентов.

Отсрочки от мобилизации студентам. Фото из открытых источников

"Образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов", — заявил министр.

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Оксен Лисовый признал, что сейчас есть довольно частой тенденция, когда люди разного возраста пытаются за счет поступления в университеты, найти легальный, но нечестный способ, как избежать мобилизации. Подтверждением этого, отметил министр, есть статистика, которую не обманешь. Так, количество студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2021.

По словам министра, такая тенденция не только позволяет некоторым мужчинам избежать мобилизации, но и оказывает негативное влияние на само качество образования.

Напомним, в аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более. Об этом сообщает сайт парламента.

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