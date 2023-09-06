logo

BTC/USD

25754.91

ETH/USD

1632.30

LTC/USD

62.97

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Отмена отсрочки от мобилизации студентам: появилась реакция министра образования
commentss НОВОСТИ Все новости

Отмена отсрочки от мобилизации студентам: появилась реакция министра образования

Глава Минобразования Оксен Лисовый подчеркнул, что поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Получение образование не должно стать имитацией и лазейкой, которой пользуются определенные люди, чтобы избежать мобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал министр образования и науки Оксен Лисовый, реагируя на планы нардепов отменить отсрочку от мобилизации определенной категории студентов.

Отмена отсрочки от мобилизации студентам: появилась реакция министра образования

Отсрочки от мобилизации студентам. Фото из открытых источников

"Образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов", — заявил министр.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Оксен Лисовый признал, что сейчас есть довольно частой тенденция, когда люди разного возраста пытаются за счет поступления в университеты, найти легальный, но нечестный способ, как избежать мобилизации. Подтверждением этого, отметил министр, есть статистика, которую не обманешь. Так, количество студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2021.

По словам министра, такая тенденция не только позволяет некоторым мужчинам избежать мобилизации, но и оказывает негативное влияние на само качество образования.

Напомним, в аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более. Об этом сообщает сайт парламента.

Читайте также на портале "Комментарии" — ожидает ли Украину усиление мобилизации – какие ошибки важно исправить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oksenlisovyi/posts/pfbid02s1BNwDxS1L95bQ6zgGAR4eBN462zAEBEXQHaE6b7T4TQ7D7vidijEzudeNNgZVJSl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!