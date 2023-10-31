Отключение света в Украине будет даже без ракетных ударов России: нардеп назвал причину

Даже если Россия не будет обстреливать энергетическую инфраструктуру, украинцы могут остаться без света уже в ноябре, утверждает член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.



В Украине может быть отключение электроэнергии в ноябре. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания Telegraf Сергей Нагорняк рассказал о проблемах в энергетической сфере в Украине, вызванных войной с Россией. Депутат считает, что в Украине отключение электроэнергии возможно уже в ноябре.

"Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения", — сказал Нагорняк и предположил, что ограничения будут в ноябре.

Главной причиной этого есть дефицит создания энергии. Сергей Нагорняк объясняет, что сейчас солнечная погода, позволяющая генерировать дополнительную электроэнергию через солнечные электростанции. Однако с приближением зимы этого ресурса будет маловато.

Кроме того, Нагорняк считает, что Украина не сможет перекрыть всю нехватку электроэнергии от соседних стран.

"Даже желаемым импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы, то тем более", — подчеркнул Нагорняк, однако добавил, что отключения будут региональные, а блекаут по всей Украине вряд ли возможен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам следует готовиться к отключениям до 10 часов. Названы 5 проблемных областей.

Также "Комментарии" писали, что после удачной атаки украинских беспилотников по электрической подстанции несколько населенных пунктов России остались без света.