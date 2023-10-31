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Отключение света в Украине будет даже без ракетных ударов России: нардеп назвал причину

Украинцы могут остаться без электроэнергии уже в ноябре. Народный депутат объяснил, какие проблемы следует ожидать в ближайшие месяцы.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Даже если Россия не будет обстреливать энергетическую инфраструктуру, украинцы могут остаться без света уже в ноябре, утверждает член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Отключение света в Украине будет даже без ракетных ударов России: нардеп назвал причину

В Украине может быть отключение электроэнергии в ноябре. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания Telegraf Сергей Нагорняк рассказал о проблемах в энергетической сфере в Украине, вызванных войной с Россией. Депутат считает, что в Украине отключение электроэнергии возможно уже в ноябре.


"Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения", — сказал Нагорняк и предположил, что ограничения будут в ноябре.

Главной причиной этого есть дефицит создания энергии. Сергей Нагорняк объясняет, что сейчас солнечная погода, позволяющая генерировать дополнительную электроэнергию через солнечные электростанции. Однако с приближением зимы этого ресурса будет маловато.

Кроме того, Нагорняк считает, что Украина не сможет перекрыть всю нехватку электроэнергии от соседних стран.

"Даже желаемым импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы, то тем более", — подчеркнул Нагорняк, однако добавил, что отключения будут региональные, а блекаут по всей Украине вряд ли возможен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам следует готовиться к отключениям до 10 часов. Названы 5 проблемных областей.

Также "Комментарии" писали, что после удачной атаки украинских беспилотников по электрической подстанции несколько населенных пунктов России остались без света.



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Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/intervju/2023-10-30/5815104-obmezhennya-po-svitlu-budut-navit-bez-obstriliv-nardep-pro-blekaut-maybutnyu-zimu-ta-tsini-na-elektriku
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