От ВСУ не скрыться: украинские военные поймали переодетых россиян в освобожденном Херсоне (ВИДЕО)



















11 ноября украинские военные официально вошли в Херсон. Теперь ВСУ ловят российских солдат, не успевших скрыться через Днепр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал Espreso.TV

ВСУ поймали россиян в уволенном Херсоне. Фото: из открытых источников

Украинские вооруженные силы удачно проводили подступ к Херсону и заставили российское военное руководство принять непопулярные шаги. Власти РФ объявили о выходе российских войск из Херсона. Россияне начали взрывать мосты и убегать из украинского города через Днепр, где создали новые линии обороны.

Тем, кто не успел сбежать из Херсона, рекомендовали надеть гражданскую одежду. Такие действия предприняли многие российские солдаты, ведь в сеть попало много фото и видеоматериалов с выброшенной военной формой РФ.

ВСУ, зайдя в Херсон, начало искать россиян, которых РФ бросила в украинском городе. 12 ноября уже украинские военные успели схватить нескольких россиян, переодевшихся в гражданскую одежду. Воины ВСУ проверили документы и обнаружили российские военные.

Видео с военными ВСУ, которые нашли российских солдат в Херсоне, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" создала в честь освобождения Херсона новую почтовую марку с символом города – арбузом. Автором рисунка стал Андрей Сагач, а тираж новой марки составляет 150 тыс. экземпляров,

Также "Комментарии" писали о реакции жителей Херсона на приход ВСУ. На видео херсонцы кричат "ВСУ", "Херсон – это Украина", обнимаются, вешают украинские флаги и плачут от счастья. Эти видеоматериалы умиляют до слез.

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