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От своих планов не отказались: к чему россияне готовятся на Харьковщине

По информации ОТГ "Харьков", россияне готовят новые подразделения для атак в Волчанске

сегодня, 15:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты на Харьковском направлении продолжают наступательные действия. В частности, они готовят новые подразделения для атак в Волчанске. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала оперативно-тактической группировки "Харьков".

От своих планов не отказались: к чему россияне готовятся на Харьковщине

Российские военные. Фото: из открытых источников

По подсчетам военных, всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Сил обороны отразили 5 вражеских атак.

"Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 ОМСБр 6А к атакам в Волчанске", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что продолжают меры по усилению устойчивости обороны. Вместо этого противник продолжает наносить удары. В группировке зафиксировали 19 вражеских авиационных ударов (43 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое. Также оккупанты нанесли 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.

Вместе с тем путинские войска несут потери. В Харьковском направлении они составили 112 человек (убитыми и ранеными).

Что касается вооружения и техники, то уничтоженными и поврежденными враг потерял: 2 танка, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобилей, 1 ПВО, 3 единицы специальной техники, 40 БПЛА. Также уничтожены 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовых позиции беспилотников.

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Также издание "Комментарии" сообщало – помощь западных партнеров позволит Украине сорвать планы российского диктатора Владимира Путина и освободить оккупированные Россией территории не одномоментно, а в несколько этапов. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://t.me/otukharkiv/240
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