В США озвучили план, как ВСУ смогут освободить оккупированные территории

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Кравцев Сергей
Помощь западных партнеров позволит Украине сорвать планы российского диктатора Владимира Путина и освободить оккупированные Россией территории не одномоментно, а в несколько этапов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ. Фото: из открытых источников
В отчете говорится, что сейчас Силы обороны провели несколько масштабных контрнаступательных операций, которые были успешными в оперативном плане в течение всего полномасштабного вторжения. Однако такой подход к освобождению территории не является единственно возможным для ВСУ.
Аналитики ISW убеждены, что выход из нынешней позиционной войны в Украине является сложной задачей как для российских, так и для украинских войск. В Институте убеждены, что менее масштабные контрнаступательные операции ВСУ открывают возможности для достижения оперативно важных целей без вызовов, связанных с проведением более масштабных контрнаступлений.
В то же время, в ISW убеждены, что западная помощь для ВСУ — это единственный возможный путь для уменьшения намерений российского диктатора Владимира Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность, не жалея времени или стоимости.
Также оборонная помощь западных партнеров способна обеспечить Силы обороны Украины необходимым оборудованием и оружием в объемах, в сроки и в регулярности, которые позволят им проводить масштабные операции по освобождению временно оккупированных территорий.
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