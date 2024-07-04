О чем говорят заявления Зеленского: каков будет формат переговоров с РФ

В интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский допустил, что реально заставить Россию завершить войну уже в этом году. К тому же президент прямо заявил, что видит посредниками в возможных переговорах Украины и РФ две страны – США и Китай. Можно ли считать, что таким образом президент уже наметил будущий формат переговоров? Возможны ли они до конца этого года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Потенциально может быть создана реальная платформа для диалога

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что, исходя из этого заявления, трудно однозначно сказать, очертил ли президент Владимир Зеленский будущий формат переговоров и возможны ли они до конца года.

При этом эксперт обращает внимание на пять ключевых причин для неопределенности в интерпретации этого вопроса:

1. Военная ситуация очень изменчива, и многие факторы могут влиять на возможность переговоров, включая преимущество любой из сторон на поле боя.

2. Зеленский сталкивается с давлением внутри Украины в вопросе завершения войны, и любые уступки, особенно территориальные, могут встретить сопротивление, в первую очередь, со стороны части военных.

3. Россия публично не заявляла о готовности вести переговоры на условиях, которые Украина считает приемлемыми, а последние заявления российских официальных лиц свидетельствуют о том, что они стремятся и дальше продолжать военные действия или будут требовать фактической капитуляции Украины для прекращения войны.

4. США с союзниками вели активную дипломатию, но Россия не проявила большого интереса к уступкам. США оказывают значительное глобальное влияние, однако их способность диктовать действия ограничена. Хотя Россия изолирована, у нее есть союзники и стратегические интересы, которые могут влиять на ее решения.

5. Хотя Китай выразил поддержку мирного решения путём переговоров, его роль как реального посредника остается неопределенной. Китайская позиция по поводу войны и его отношения с Россией сложны. С одной стороны, Китай хотел бы восстановить довоенные глобальные цепи поставок, товарные рынки и связи с Европой, с другой – может извлечь выгоду из продолжительного конфликта, в дальнейшем увеличивая российскую зависимость от себя и получая дешевые ресурсы из РФ, что в случае окончания войны и даже частичной отмены антироссийских санкций станет невозможным. Поэтому Китай балансирует, публично призывая к миру (напомню, что китайский мирный план для Украины неприемлем) и одновременно поддерживает тесные связи с Россией. Конечные действия Китая, вероятно, будут определяться тем, как он оценивает потенциальные риски и выгоды различных результатов. Нынешние действия Китая не демонстрируют готовности оказывать сильное давление на Россию, на первое место он будет ставить собственные интересы.

"Важно помнить, что исход войны не зависит исключительно от внешнего давления. Решающую роль играют решения украинских и российских лидеров, динамика конфликта на местах и общественное мнение в обеих странах. Одновременно посредничество США и Китая, даже, если их позиции не совпадают, потенциально может создать реальную платформу для диалога. Возможность успешных переговоров до конца года будет зависеть от готовности глобальных посредников согласовывать свои позиции, от готовности сторон участвовать в содержательном диалоге и ситуации на поле боя", – подытожила Ева Антоненко.

США и Китаю нужно договориться между собой

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что в свежем интервью для Bloomberg, которое дал президент Владимир Зеленский, прозвучали очень интересные моменты, которые быстро подхватила пресса. В первую очередь о медиации Соединенных Штатов и Китая по завершению войны и переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

"Дело в том, что президент Зеленский четко подчеркнул, что Китай может влиять на Российскую Федерацию без оружия экономическими факторами, экономическим давлением и тому подобное и активно призывает присоединяться. Также президент подчеркнул, что Си Цзиньпин лично в разговоре с ним обещал не давать оружие РФ. Однако журналистка четко спросила, если будут установлены факты, что Китай разрабатывает вместе с Российской Федерацией ударные дроны или другое какое-нибудь оружие, нужно ли тогда вводить санкции. На это президент ответил утвердительно, отметив, что тогда можно будет говорить об активной санкционной политике против Китая, потому что ему нужно определяться, что он делает, стоит ли он на позиции все-таки урегулирования конфликта или продолжения его усиления и углубления. Будет ли он стоять на позиции агрессора или страны, которая защищается", – отметила Александра Решмедилова.

По ее словам, после встречи президента Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном было четко озвучено, что Будапешт признает факт агрессии со стороны РФ, признает международно признанные границы. В этом случае важно, чтобы и Китай всячески поддерживал и признавал территориальную целостность и суверенитет, как и факт агрессии со стороны Российской Федерации.

"США и Китаю нужно договориться между собой, потому что есть у них свои разногласия и все-таки двигаться в сторону того, чтобы завершить войну справедливо и для Украины, и для мира. Украина согласится на участие России в переговорах, если большинство стран мира, в предыдущем саммите их было более 100, согласятся с тем планом, который будет предложен", – отметила эксперт.

При этом Александра Решмедилова отметила, что непонятно, кто будет участвовать от России в потенциальных переговорах и будут ли вообще на них такие представители.

"Скептически относится президент к тому, что Путин готов приехать на такой саммит, но говорить, что формат переговоров известен и понятен преждевременно. В действительности он в процессе формирования. Многое зависит от того, как подчеркнула журналистка во время этого интервью, как через неделю во время саммита НАТО Соединенные Штаты объяснят свое видение дальнейшей поддержки Украины. Также важно понимать, что, если у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть свое видение завершения войны, то Украина должна быть ознакомлена с подобными планами и действиями. У президента Зеленского уже спрашивали, есть ли у него коммуникация с командой Трампа, однако тот подчеркнул, что не хочет подковерных договоренностей, а потому проводит официальную линию между Киевом и Вашингтоном", – отметила собеседница портала "Комментарии".

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