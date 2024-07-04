О чем говорят заявления Зеленского: каков будет формат переговоров с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский допустил, что реально заставить Россию завершить войну уже в этом году. К тому же президент прямо заявил, что видит посредниками в возможных переговорах Украины и РФ две страны – США и Китай. Можно ли считать, что таким образом президент уже наметил будущий формат переговоров? Возможны ли они до конца этого года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что, исходя из этого заявления, трудно однозначно сказать, очертил ли президент Владимир Зеленский будущий формат переговоров и возможны ли они до конца года.
При этом эксперт обращает внимание на пять ключевых причин для неопределенности в интерпретации этого вопроса:
1. Военная ситуация очень изменчива, и многие факторы могут влиять на возможность переговоров, включая преимущество любой из сторон на поле боя.
2. Зеленский сталкивается с давлением внутри Украины в вопросе завершения войны, и любые уступки, особенно территориальные, могут встретить сопротивление, в первую очередь, со стороны части военных.
3. Россия публично не заявляла о готовности вести переговоры на условиях, которые Украина считает приемлемыми, а последние заявления российских официальных лиц свидетельствуют о том, что они стремятся и дальше продолжать военные действия или будут требовать фактической капитуляции Украины для прекращения войны.
4. США с союзниками вели активную дипломатию, но Россия не проявила большого интереса к уступкам. США оказывают значительное глобальное влияние, однако их способность диктовать действия ограничена. Хотя Россия изолирована, у нее есть союзники и стратегические интересы, которые могут влиять на ее решения.
5. Хотя Китай выразил поддержку мирного решения путём переговоров, его роль как реального посредника остается неопределенной. Китайская позиция по поводу войны и его отношения с Россией сложны. С одной стороны, Китай хотел бы восстановить довоенные глобальные цепи поставок, товарные рынки и связи с Европой, с другой – может извлечь выгоду из продолжительного конфликта, в дальнейшем увеличивая российскую зависимость от себя и получая дешевые ресурсы из РФ, что в случае окончания войны и даже частичной отмены антироссийских санкций станет невозможным. Поэтому Китай балансирует, публично призывая к миру (напомню, что китайский мирный план для Украины неприемлем) и одновременно поддерживает тесные связи с Россией. Конечные действия Китая, вероятно, будут определяться тем, как он оценивает потенциальные риски и выгоды различных результатов. Нынешние действия Китая не демонстрируют готовности оказывать сильное давление на Россию, на первое место он будет ставить собственные интересы.
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что в свежем интервью для Bloomberg, которое дал президент Владимир Зеленский, прозвучали очень интересные моменты, которые быстро подхватила пресса. В первую очередь о медиации Соединенных Штатов и Китая по завершению войны и переговорах между Украиной и Российской Федерацией.
По ее словам, после встречи президента Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном было четко озвучено, что Будапешт признает факт агрессии со стороны РФ, признает международно признанные границы. В этом случае важно, чтобы и Китай всячески поддерживал и признавал территориальную целостность и суверенитет, как и факт агрессии со стороны Российской Федерации.
При этом Александра Решмедилова отметила, что непонятно, кто будет участвовать от России в потенциальных переговорах и будут ли вообще на них такие представители.
Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли Трамп может поставить Украине ультиматум: как действовать Киеву.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
4 июля 2024, 20:38
Думки нашого Сонцесяйного ще більш мінливі, в залежності від якості порошку. Йому сказали що більше не піднімати питання НАТО бо інакше вони вголос про корупцію влади в Україні казати будуть. І тепер Україні НАТО вже не так і потрібно. Бо кишені обрізаних набагато важливіші, а з Путіним вони давно домовились. Развод терпіл йде потужно!