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От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще четверых российских офицеров (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 14:12
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще четверых российских офицеров (ФОТО)

Армия РФ

Так, по данным СтратКома, украинские воины уничтожили еще четверых офицеров противника, а именно:

• капитана черкашина станислава альбертовича;

• майора лямина олега сергеевича из Ижевска;

• заместителя командира 39 вертолетного полка подполковника пахольского виктора игоревича;

• подполковника александра евстафьевича сорочинского" из Наро-Фоминска. 

"Встречайте российских кафиров, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — СтратКом ВСУ. 

От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще четверых российских офицеров (ФОТО) - фото 2

Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что энергетическая война между Россией и Европой: каковы причины — сможет ли Запад устоять. Эксперты рассказали, почему Европе нужна глобальная перестройка экономики. 

Читайте также о том, что не сдал экзамен – не украинец: о чем говорит новая инициатива Кабмина – почему это важно. Лицам, претендующим на украинское гражданство, предстоит сдать тройной экзамен: на знание государственного языка, истории Украины и основ Конституции Украины. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ. В настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации. 

Также "Комментарии" информировали о том, что после провала главной цели в Украине Путин поставил новую задачу. Меры, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерную подготовку к так называемых референдумов, уверяют в разведке. 



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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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