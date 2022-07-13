От капитана до подполковника: ВСУ уничтожили еще четверых российских офицеров (ФОТО)

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным СтратКома, украинские воины уничтожили еще четверых офицеров противника, а именно:

• капитана черкашина станислава альбертовича;

• майора лямина олега сергеевича из Ижевска;

• заместителя командира 39 вертолетного полка подполковника пахольского виктора игоревича;

• подполковника александра евстафьевича сорочинского" из Наро-Фоминска.

"Встречайте российских кафиров, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — СтратКом ВСУ.





Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что энергетическая война между Россией и Европой: каковы причины — сможет ли Запад устоять. Эксперты рассказали, почему Европе нужна глобальная перестройка экономики.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ. В настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации.

Также "Комментарии" информировали о том, что после провала главной цели в Украине Путин поставил новую задачу. Меры, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерную подготовку к так называемых референдумов, уверяют в разведке.



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