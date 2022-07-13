Не сдал экзамен – не украинец: о чем говорит новая инициатива Кабмина – почему это важно

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил правительству подготовить законопроекты о введении экзамена для получения гражданства Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram. Так, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины. Ранее президент Владимир Зеленский обратился к премьеру с поручением проработать данный вопрос, поднятый в электронной петиции. Как относитесь к данной идее? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Паспорт Украины. Фото из открытых источников

В любой цивилизованной стране для получения гражданства, ты должен иметь хотя бы начальное знание языка

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"В любой цивилизованной стране, если ты имеешь некие правовые основания для получения гражданства, ты должен, хотя бы, понимать историю этой страны, иметь хотя бы начальное знание языка. Чтобы начать интегрироваться в общество".

По словам эксперта, это абсолютно здравая идея. Норма для любой цивилизованной страны.

"Странно, что у нас не было такого раньше", – говорит Андрей Сенченко.

Нужно начинать с новой Конституции и пересмотра подхода к гражданству в целом

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что в свое время вместе с Богданой Бабич (политический психолог, директор в Институте практической политики – прим. ред.) они предлагали введение такого института как ответственное гражданство.

"То есть, создание некого ценза, который позволял бы принимать участие в политической жизни страны. Избирать и быть избранным, – поясняет эксперт. – Чтобы пройти этот ценз, необходимо было бы как раз сдать тест на знание языка и будущей Конституции. Так ты соотносишь себя со страной, в которой живешь. Показываешь знание языка, достаточное для общения, а также демонстрируешь понимание политического устройства этой страны (кто за что отвечает, какие полномочия у президента, правительства, местного самоуправления), свое соотношение с культурой и историей этой страны. Соответственно, когда ты сдаешь такой ценз – получаешь возможность баллотироваться и избирать. Не сдаешь – имеешь ты же права и обязанности, какие есть у обычного гражданина, кроме права быть избранным и избирать. Мы считали, что это повысит ответственность граждан и их рациональный выбор политик и программ – выбор будущего".

Поэтому, продолжает Виталий Кулик, когда вносится предложение о реформировании предоставления гражданства Украины, это позитивно, правильно.

"Но я бы начал с конституанты, новой Конституции и пересмотра подхода к гражданству в целом, – акцентирует эксперт. – В том числе – с введения того самого ценза и ответственного гражданства. Меня могут обвинить в том, что это ограничение прав и свобод. Но смотрите – когда человек садится за руль автомобиля, он сдает экзамен на права. Потому что есть правила дорожного движения. А есть писанные и неписанные правила сожития в этой стране. И такие цензы, такие тесты, неплохо бы, чтобы сдавали ВСЕ граждане Украины, если они хотят принимать участие в политической жизни. И естественно, те, кто хочет получить украинское гражданство. Чтобы это не было инструментом для получения должности. Когда человек приезжает из другой страны, претендует на ту или иную должность в госуправлении, и ему в силу фаворитизма или личных, субъективных симпатий высшего руководства страны – предоставляется гражданство и должность. Мы всё это уже проходили".

А нам, отмечает Виталий Кулик, нужны не просто технократы на тех или иных должностях, а – обновленная во всех смыслах республика как общее дело всех нас, живущих в Украине.

"Да, нам нужны технократы на определенные позиции, – говорит эксперт. – Но не в сферу принятия решения, а в сферу их выполнения. Да, возможно следует пересмотреть политику в отношении государственной службы. Сделать ее публичной службой. И тогда наемники из числа иностранцев допустимы, для неких целей исполнительной власти. Но не как люди, формирующие политику".

Логично потенциальным гражданам Украины учить наш язык, а также определенные моменты наших истории и законодательства

По мнению нардепа Украины VIII созыва, представителя Сети защиты национальных интересов "АНТС" Натальи Веселовой, вопрос предоставления гражданства Украины иностранцам у нас является не урегулированным.

"Непонятно, по каким признакам возможно, к примеру, предоставление украинского гражданства иностранцам на льготных условиях. Или, как это можно сделать для людей, которые воюют за Украину, но преследуются в своей стране, гражданство которой они имеют. Такая ситуация сложилась с белорусами, с россиянами, сражающимися в рядах ВСУ, давно проживающих в Украине. Для получения гражданства от них требуют справку о несудимости. Которую они, по понятным причинам, предъявить не могут, потому что априори преследуются своими государствами", – поясняет Наталья Веселова.

К идее о законопроекте, которым предлагается сдавать экзамен претендентам на украинское гражданство, она относится позитивно. Отмечая, что это – международная практика. Но в разных странах – разные требования.

"К примеру, в Германии необходимо сдать экзамен на владение немецким языком. Что логично. Как логично и предложения потенциальным гражданам Украины учить наш язык, а также определенные моменты наших истории и законодательства, – считает эксперт. – В той же Германии для получения гражданства мало сдать только языковой экзамен. Нужно еще прожить определенный период времени в ФРГ, не нарушая законодательство данной страны".

Наталья Веселова считает важным понимать мотивацию людей, желающих принять украинское гражданство.

"Они должны доказать, что достойны иметь паспорт Украины. Потому что это, учитывая подвиги, которые вершат украинцы в войне против российского агрессора, настоящая ценность. Не только для нас, но и для всего демократического мира, – акцентирует экс-нардеп. – Следует также понимать, что некоторые бизнесмены (особенно занимающиеся криптовалютой) заинтересованы в получении украинского гражданства, так как у нас довольно прогрессивное и либеральное законодательство. Возможно, для украинцев это звучит удивительно, но это – так. Уверена, что после нашей победы над РФ такая заинтересованность со стороны тех же европейских бизнесменов будет лишь расти. Если это чистый бизнес, почему бы нам не привлекать его, наполняя наш бюджет? Ну, а экзамен на гражданство позволит всем желающим еще больше понять, прочувствовать нашу страну".

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