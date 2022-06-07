Желающим получить украинское гражданство предлагают сдать несколько экзаменов: петиция

На сайте президента зарегистрировали петицию о введении экзаменов для лиц, желающих получить украинское гражданство. Автор приводит примеры схожего механизма в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии, США. Петиция набрала 10304 голоса.



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Среди экзаменов предлагается сдать тесты по украинскому языку и истории Украины в форме внешнего независимого оценивания. Успешной сдачей экзамена на знание языка и проходным баллом будет считаться 140 баллов. Претендент должен сдать тест на знание главного закона — Конституции со 178 вопросами, который сдают госслужащие, и тест на знание Государственного Гимна.



Предлагается установить регламент пересдачи экзаменов в случае, если кандидат не набрал достаточное количество баллов с определенными сроками — пересдача не ранее чем через три месяца.

Автор петиции считает, что экзамены помогут отбирать кандидатов, заинтересованных в изучении истории и языка страны, гражданство которой получают, которые намерены и желают интегрироваться в общество. К тому же, существует такая практика при предоставлении гражданства людям в других странах и это закреплено на законодательном уровне.

Как писал портал "Комментарии", глава государства в интервью Financial Times подчеркнул, что Украина не может жить в условиях боевых действий, и война в "тупике", как это назвала редактор Рули Халаф точно не тот вариант. Население может адаптироваться к таким условиям, потому что знает, против кого Украина борется.

Также мы писали, что эксперты объяснили, при каких условиях может завершиться война с рф и почему США ожидает смены власти в россии. У противника действительно снизился наступательный потенциал, но он может перебросить некоторые подразделения с других направлений на эти 5% Луганской области, которые мы контролируем. Поэтому напряжение на востоке вряд ли будет спадать в ближайшие несколько недель.

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