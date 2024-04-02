От чего зависит исход войны: готовы ли оккупанты к попытке №2, чтобы оккупировать Украину

Россия не прекращает свое давление, показывая, что не готова останавливаться в Украине. Именно поэтому появились тревожные сообщения о том, что российские оккупационные войска сумели прорваться на высоты Часового Яра в Донецкой области, ситуация там крайне тяжелая. Учитывая это, можно ли сказать, что станет главным фактором, определяющим исход этой войны? И готовы ли россияне пойти в новое массированное наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Оккупанты. Фото: из открытых источников

Все зависит от решительности и жесткости западных политических лидеров

Британский маршал в отставке Шон Белл в колонке для Sky News выразил мнение, что исход войны в Украине зависит от решительности и жесткости западных политических лидеров, они в состоянии остановить агрессора.

Эксперт напомнил, что прошлой весной, когда западные партнеры Украины помогали ее армии подготовиться к большому наступлению, в воздухе витал оптимизм, что оккупационную армию удастся победить. Однако наступление не принесло существенных изменений на линии фронта, а в 2024 году Россия заняла передовые позиции на Донбассе. Сейчас Путин чувствует себя уверенно из-за победы на выборах, военного превосходства над Украиной, а также сокращения поставок западной военной помощи.

"Западное высокотехнологичное высокоточное оружие обеспечило украинским военным решающее преимущество перед российскими захватчиками, однако за два года войны западные военные сундуки опустели, и будущее для президента Зеленского и его соотечественников выглядит более мрачным", — считает Белл.

Эксперт отметил, что Путин знает, что Россия имеет значительное военное и экономическое преимущество над Украиной, однако также знает, что его страна не может соревноваться с НАТО и с согласованной кампанией Запада по помощи Украине. Вопрос в том, продолжат ли партнеры оказывать помощь на требуемом уровне.

Так, решение Франции отправить свои войска в Украину позволило бы разместить на территории страны современное оружие, которое Запад не может передать ему из соображений безопасности.

Также Белл отмечает, что российские Военно-воздушные силы уже потеряли более 10% своих истребителей и Запад может серьезно изменить баланс сил, решив ввести бесполетную зону над всей Украиной или ее частью. В таком случае Путин усилит свою угрожающую риторику, однако Россия не может рисковать эскалацией – ее армия уже взорвана войной, а ядерное оружие они могут применить только в случае угрозы для самой России.

Россиянам не хватает человеческого ресурса и техники

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью "РБК-Украина" выразил мнение, что россияне пока не могут провести новое большое наступление. У русских войск просто нет ресурсов для этого. Последние удары авиационными бомбами эксперт объясняет попытками терроризировать мирное население.

"Цель – оставить Харьков без света, воды и полностью разрушить инфраструктуру", – сказал эксперт.

При этом Коваленко считает, что захватчики вряд ли откажутся от наиболее приоритетных направлений на Купянск и Часов Яр. В то же время, линия от Марьинки до Угледара с выходом в западную часть региона находится на третьем месте их списка приоритетов, на которых РФ сосредоточятся во втором полугодии. О наступлении можно будет говорить после перегруппировки оккупационных войск, возобновления боеспособности подразделений, а также накопления и формирования ресурсов. Коваленко уверяет, что сейчас об этом речь не идет.

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