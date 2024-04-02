От чего зависит исход войны: готовы ли оккупанты к попытке №2, чтобы оккупировать Украину

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Кравцев Сергей
Россия не прекращает свое давление, показывая, что не готова останавливаться в Украине. Именно поэтому появились тревожные сообщения о том, что российские оккупационные войска сумели прорваться на высоты Часового Яра в Донецкой области, ситуация там крайне тяжелая. Учитывая это, можно ли сказать, что станет главным фактором, определяющим исход этой войны? И готовы ли россияне пойти в новое массированное наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Оккупанты. Фото: из открытых источников
Британский маршал в отставке Шон Белл в колонке для Sky News выразил мнение, что исход войны в Украине зависит от решительности и жесткости западных политических лидеров, они в состоянии остановить агрессора.
Эксперт напомнил, что прошлой весной, когда западные партнеры Украины помогали ее армии подготовиться к большому наступлению, в воздухе витал оптимизм, что оккупационную армию удастся победить. Однако наступление не принесло существенных изменений на линии фронта, а в 2024 году Россия заняла передовые позиции на Донбассе. Сейчас Путин чувствует себя уверенно из-за победы на выборах, военного превосходства над Украиной, а также сокращения поставок западной военной помощи.
Эксперт отметил, что Путин знает, что Россия имеет значительное военное и экономическое преимущество над Украиной, однако также знает, что его страна не может соревноваться с НАТО и с согласованной кампанией Запада по помощи Украине. Вопрос в том, продолжат ли партнеры оказывать помощь на требуемом уровне.
Так, решение Франции отправить свои войска в Украину позволило бы разместить на территории страны современное оружие, которое Запад не может передать ему из соображений безопасности.
Также Белл отмечает, что российские Военно-воздушные силы уже потеряли более 10% своих истребителей и Запад может серьезно изменить баланс сил, решив ввести бесполетную зону над всей Украиной или ее частью. В таком случае Путин усилит свою угрожающую риторику, однако Россия не может рисковать эскалацией – ее армия уже взорвана войной, а ядерное оружие они могут применить только в случае угрозы для самой России.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью "РБК-Украина" выразил мнение, что россияне пока не могут провести новое большое наступление. У русских войск просто нет ресурсов для этого. Последние удары авиационными бомбами эксперт объясняет попытками терроризировать мирное население.
При этом Коваленко считает, что захватчики вряд ли откажутся от наиболее приоритетных направлений на Купянск и Часов Яр. В то же время, линия от Марьинки до Угледара с выходом в западную часть региона находится на третьем месте их списка приоритетов, на которых РФ сосредоточятся во втором полугодии. О наступлении можно будет говорить после перегруппировки оккупационных войск, возобновления боеспособности подразделений, а также накопления и формирования ресурсов. Коваленко уверяет, что сейчас об этом речь не идет.
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