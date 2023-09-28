От чего будет зависеть усиление мобилизации: в Раде дали ответ

Усиление темпов мобилизации в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии. Как передает портал "Комментиарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что сейчас война перешла в новую фазу – побеждает тот, у кого сильнее экономика и больше ресурсов.

"Мы сможем говорить об определенном количестве (Ред. – тех, кого надо мобилизовать), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам надо пополнить, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план (мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких или будем сдерживать Российскую Федерацию на рубежах)", – отметил Роман Костенко.

По его словам, никому из нардепов пока неизвестно, об изменениях в военной стратегии, поэтому, как говорит Роман Костенко, мобилизация пока будет продолжаться "в таком формате, как есть".

В то же время, считает парламентарий, государство сейчас должно изменить информационную политику по мобилизации и доносить украинцам тезис о том, что "война может продолжаться долго и мы не можем на одних плечах ее тянуть".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам, и в Минобороны пока что не готовят усиление процесса, однако в зависимости от ситуации на фронтах его могут пересмотреть. Такое заявление в эфире телеканала "Ми-Україна" сделал замглавы Минобороны Александр Павлюк.

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