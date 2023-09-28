От чего будет зависеть усиление мобилизации: в Раде дали ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Усиление темпов мобилизации в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии. Как передает портал "Комментиарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп рассказал, что сейчас война перешла в новую фазу – побеждает тот, у кого сильнее экономика и больше ресурсов.
По его словам, никому из нардепов пока неизвестно, об изменениях в военной стратегии, поэтому, как говорит Роман Костенко, мобилизация пока будет продолжаться "в таком формате, как есть".
В то же время, считает парламентарий, государство сейчас должно изменить информационную политику по мобилизации и доносить украинцам тезис о том, что "война может продолжаться долго и мы не можем на одних плечах ее тянуть".
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам, и в Минобороны пока что не готовят усиление процесса, однако в зависимости от ситуации на фронтах его могут пересмотреть. Такое заявление в эфире телеканала "Ми-Україна" сделал замглавы Минобороны Александр Павлюк.
Также издание "Комментарии" сообщало – пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации – чем ответит Украина. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости