Освобожденные украинские пленники завершили реабилитацию в Польше

Реабилитацию проходили освобожденные из российского плена 5 военнослужащих 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы ВМС ВСУ.



Курс реабилитации после плена

С 30 ноября по 8 декабря 2022 года для этих украинских женщин Solidarity Fund PL организовало поездку в реабилитационную поездку в общину Лендек-Здруй Нижнесилезского воеводства. Сопровождали их и всегда были рядом два профессиональные психологи.

"Но самое главное и целебное – это общение. Быть среди своих. Все девушки отметили, как важно для них чувствовать поддержку и понимание жителей Польши. Внимание, забота и желание помочь ощущались каждую минуту. Очень важно в восстановлении понимание того, что ты не одинока в своей беде. Вокруг тебя есть люди, которым ты важна", – рассказала психолог, эксперт-консультант проекта Елена Трегубенко.

Программа поддержки украинских детей и женщин, пострадавших в результате войны в Украине, реализуется Фондом международной солидарности в рамках Фонда имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого, созданного по инициативе Канцелярии Премьер-министра Республики Польша и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте на портале "Комментарии" - Красный Крест получил доступ к пленным украинцам. Эксперты уже посетили удерживаемых Россией украинских военнопленных и проверили условия содержания и обращения с пленными. Как писали "Комментарии", Президент Владимир Зеленский в октябре подверг критике Международный Комитет Красного Креста (МККК), который до сих пор не может получить доступ к колонии в Оленовке (оккупированная часть Донецкой области), где 29 июля россияне устроили массовое убийство украинских военнослужащих.

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