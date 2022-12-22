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Освобожденные украинские пленники завершили реабилитацию в Польше

Программа охватывала 14 реабилитационных процедур, врачебные консультации, общеоздоровительные упражнения, SPA, экскурсии, встречи с психологами, воркшопы, минеральные воды в Dom Zdrojowy и экскурсию во Вроцлав.

сегодня, 21:14
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Автор:

Моесеенко Валентина

Реабилитацию проходили освобожденные из российского плена 5 военнослужащих 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы ВМС ВСУ.

Освобожденные украинские пленники завершили реабилитацию в Польше

Курс реабилитации после плена

С 30 ноября по 8 декабря 2022 года для этих украинских женщин Solidarity Fund PL организовало поездку в реабилитационную поездку в общину Лендек-Здруй Нижнесилезского воеводства. Сопровождали их и всегда были рядом два профессиональные психологи.

"Но самое главное и целебное – это общение. Быть среди своих. Все девушки отметили, как важно для них чувствовать поддержку и понимание жителей Польши. Внимание, забота и желание помочь ощущались каждую минуту. Очень важно в восстановлении понимание того, что ты не одинока в своей беде. Вокруг тебя есть люди, которым ты важна", – рассказала психолог, эксперт-консультант проекта Елена Трегубенко.

Программа поддержки украинских детей и женщин, пострадавших в результате войны в Украине, реализуется Фондом международной солидарности в рамках Фонда имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого, созданного по инициативе Канцелярии Премьер-министра Республики Польша и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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