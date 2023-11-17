Освобождение левобережья Херсонщины: что мешает продвигаться украинским воинам

Украинские военнослужащие столкнулись с двумя значительными препятствиями, которые мешают им двигаться вперед на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

ВСУ на левом берегу Днепра. Фото из открытых источников

По словам Натальи Гуменюк, продвижению украинских военнослужащих мешают укрепление российских захватчиков и погодные условия.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины отметила, что дождливая и ветреная погода осложнила физическое продвижение бойцов ВСУ, а также аэроразведку.

В то же время, по ее словам, из-за плохой погоды трудности также возникли у российских оккупантов.

"У врага сейчас нет возможности использовать мощную тактическую авиацию, как они делали раньше. У них сейчас нет возможности производить бомбардировки по 70-80 КАБов в сутки", — рассказала Наталья Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга, украинские защитники используют ограниченные возможности российской авиации, чтобы закрепить свои успехи на левобережье Херсонской области.

Ранее портал "Комментарии" писал, что бойцы Вооруженных сил Украины 16 ноября продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Вероятно, они снова продвинулись в районе Крынок. На видеозаписи с геолокацией видно, как оккупационные войска наносят удары по позициям Сил обороны в северо-восточной части Крынок. Это указывает на то, что украинские военные, вероятно, продвинулись в этом районе.

"Комментарии" сообщали, что Комиссия по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая функционирует при министерстве, установила факт лишения свободы в отношении 4337 украинцев. Из них — 3574 военных.

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