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Освобождение Херсона: Валерий Залужный сделал заявление

Валерий Залужный поблагодарил украинских военных за проделанную работу по освобождении Херсона

14 ноября 2022, 15:52 comments2318
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Автор:

Кравцев Сергей

Активная фаза операции по деоккупации Херсона была начата еще в сентябре. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Освобождение Херсона: Валерий Залужный сделал заявление

Валерий Залужный. Фото: Getty Images

"Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако она имеет свою цену. Вечная память павшим побратымам и сестрам", — написал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также опубликовал у себя фото, на котором украинские военные с детьми. Залужный отметил, что украинские защитники хорошо мотивированы, потому что знают за кого и для чего воюют.

Напомним, сегодня освобожденный Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский. Визит украинского лидера в освобожденный областной центр Херсонщины стал неожиданностью не только для местных жителей, но и для оккупантов. Так в Кремле отказались как-либо комментировать визит Зеленского в Херсон, уточнив лишь, что считают этот город территорией России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время своего традиционного обращения к украинцам президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, мы уже чувствуем, как приближается победа Украины, и все благодаря единству, которое показывает украинский народ и международное сообщество. В районе Херсона, по его словам, продолжается задержание российских военных и наемников, которых РФ бросила на украинских территориях. Задокументировано более 400 военных преступлений. Также глава государства заявил, что бои в Донецкой области – такие же интенсивные, как и в предыдущие дни. Уровень российских атак не снижается. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что российская армия, потерпев серьезное поражение на Херсонском направлении, будет пытаться "отыграться" на Донбассе. О чём говорит происходящее? Как события в российско-украинской войне могут развиваться дальше? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/CinCAFU/310
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