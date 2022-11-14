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О чем говорит происходящее на Херсонщине – где еще ожидается «жест доброй воли» оккупантов

Первая задача, которая стоит перед ВСУ - остановить противника на донецком направлении

сегодня, 11:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время вечернего обращения 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, мы уже чувствуем, как приближается победа Украины, и все благодаря единству, которое показывает украинский народ и международное сообщество. В районе Херсона, по его словам, продолжается задержание российских военных и наемников, которых РФ бросила на украинских территориях. Задокументировано более 400 военных преступленийТакже глава государства заявил, что бои в Донецкой области – такие же интенсивные, как и в предыдущие дни. Уровень российских атак не снижается. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что российская армия, потерпев серьезное поражение на Херсонском направлении, будет пытаться "отыграться" на ДонбассеО чём говорит происходящее? Как события в российско-украинской войне могут развиваться дальше? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

О чем говорит происходящее на Херсонщине – где еще ожидается «жест доброй воли» оккупантов

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Контранаступательная операция на Херсонщине до сих пор продолжается

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что происходящее в районе Херсона – это второе успешное проведение наступательной операции, которое еще завершается.

"Первое – Харьковское направление, второе – Херсонское. При этом напомню, что всё началось четыре месяца назад – и именно под эгидой проведения контрнаступательной операции на Херсонском направлении, – отмечает генерал. – На мой взгляд, она началась с удачного проведения ИПС (информационно-психологической операции), которую возглавил лично президент. Как верховный главнокомандующий, он поставил задачу перед Генштабом, главкомом ВСУ о подготовке наступления именно на Херсонском направлении. С этой целью Генштаб начал формировать соответствующую наступательную группировку, удачно воздействуя на противника. Россияне повелись – и перебросили на юг опытные войска, боевые части из-под Изюма (около 10 тысяч) и Донецка (в районе 15 тысяч). Наш Генштаб воспользовался этим и успешно провел контрнаступательную Харьковскую операцию. Обращаю внимание, что всё это – в рамках подготовки проведения контранаступательной операции на Херсон, которая продолжается".

Это, подчеркивает Игорь Романенко, стало началом перехвата стратегической инициативы силами обороны Украины у группировки войск РФ. Введение в заблуждение, принуждение перебрасывать войска, оголяя свои позиции, а потом – резкий удар. В результате противник пытался спешно затыкать дырки на Харьковском направлении, но наши не дали им этого сделать.

"Параллельно, – продолжает эксперт, – проходили наступательные действия ВСУ на Херсонском направлении. Мы заняли там первые рубежи, но приостановились. Поскольку противник серьезно укреплялся, оборона была достаточно сильной, мы, чтобы не нести серьезные потери, перешли к оборонительным действиям – с медленным, но неуклонным продвижением вперед. С нанесением ударов по вражеским пунктам управления, логистическим – линиям поставок боеприпасов, вооружения, живой силы. Также было медленное продвижение на отдельных направлениях с севера всё на том же Херсонском направлении".

В результате таких действий, отмечает генерал, удалось решить главную задачу – деоккупировать Херсон и правобережье. Сейчас это завершается боями на Кинбурнской косе, зачистками в освобожденных городах.

"Благодаря этим успешным операциям сократилась протяженность линии соприкосновения боевых действий. Наши артиллеристы заняли более высокий правый Днепра – и могут воздействовать по объектам противника на левом берегу. А с учетом того, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, M270 MLRS (американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет), немецкие РСЗО MARS II могут бить на 80-85 км, под нашим огневым контролем оказываются и линии поставок из Крым южной группировки оккупационных войск. Кроме того, у нас высвобождается часть войск, которые можно использовать на других направлениях", – поясняет Игорь Романенко.

К недостаткам Херсонской операции, по его мнению, можно отнести то, что противнику удалось вывести на левый берег основную часть своей группировки и техники. И, по разным оценкам, там сейчас сосредоточено 25-30 батальонно-тактических групп (БТГ), которые россияне также могут после доукомплектования использовать на других направлениях.

"И здесь очень важно, кто сделает это быстрее и эффективнее. С этой точки зрения нам необходимо останавливать противника в Донецкой оперативной зоне – Бахмут, Авдеевка, Угледар. При этом самим продвигаться на Луганщине, в районе Кременная-Сватово. Там с военной точки зрения есть серьезные перспективы, – считает генерал. – Что касается юга, думаю, в лоб наши не будут форсировать Днепр, наступая на левобережную группировку россиян. Есть более перспективные направления – Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. С военной точки зрения, Генштабу виднее, они имеют больше информации, серьезный опыт в организации различных операций. В ближайшее время будет видно. Не думаю, что россиян начнут что-то предпринимать со стороны Беларуси. Пока у них здесь "подгорает", станут затыкать дырки здесь".

Не исключено, что следующий "жест доброй воли" россиян будет в Энергодаре, в том числе с оставлением Запорожской АЭС

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак уверен, что на театре военных действий бои и наступление украинских войск будет продолжаться, независимо от ведения каких-либо переговорных процессов.

"Мы отдаем себе отчет, что любая, даже самая маленькая передышка на фронте, позитивно скажется для РФ и ее способности вести дальнейшие боевые действия. Поэтому уверенно говорю о дальнейшем активном наступлении украинских войск, ведь уже сейчас идут бои на Кинбурнской косе, – акцентирует эксперт. – Одновременно ВСУ будут уничтожать логистические цепочки, ведущие из оккупированного Крыма в направлении материковой Украины. Эти пути, от которых катастрофически зависят российские войска, уже оказались в радиусе действия РСЗО HIMARS".

По мнению Ивана Ступака, не исключено, что в результате таких действий украинских военных, следующий "жест доброй воли" россиян будет в Энергодаре, в том числе с оставлением Запорожской АЭС.

"На дипломатическом фронте видим всё более настоятельные сигналы от наших Западных партнеров по поводу необходимости ведения переговоров между Киевом и Москвой. Тем более что российская сторона уже якобы готова к переговорам и даже без предварительных условий, – отмечает эксперт. – Вероятно, что Украине в обозримом будущем, под давлением западных союзников, всё-таки придется сесть за стол переговоров, но от этого интенсивность нашего наступления точно не уменьшится".

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Источник: https://comments.ua/
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