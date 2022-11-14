О чем говорит происходящее на Херсонщине – где еще ожидается «жест доброй воли» оккупантов

Во время вечернего обращения 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, мы уже чувствуем, как приближается победа Украины, и все благодаря единству, которое показывает украинский народ и международное сообщество. В районе Херсона, по его словам, продолжается задержание российских военных и наемников, которых РФ бросила на украинских территориях. Задокументировано более 400 военных преступлений. Также глава государства заявил, что бои в Донецкой области – такие же интенсивные, как и в предыдущие дни. Уровень российских атак не снижается. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что российская армия, потерпев серьезное поражение на Херсонском направлении, будет пытаться "отыграться" на Донбассе. О чём говорит происходящее? Как события в российско-украинской войне могут развиваться дальше? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Контранаступательная операция на Херсонщине до сих пор продолжается

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что происходящее в районе Херсона – это второе успешное проведение наступательной операции, которое еще завершается.

"Первое – Харьковское направление, второе – Херсонское. При этом напомню, что всё началось четыре месяца назад – и именно под эгидой проведения контрнаступательной операции на Херсонском направлении, – отмечает генерал. – На мой взгляд, она началась с удачного проведения ИПС (информационно-психологической операции), которую возглавил лично президент. Как верховный главнокомандующий, он поставил задачу перед Генштабом, главкомом ВСУ о подготовке наступления именно на Херсонском направлении. С этой целью Генштаб начал формировать соответствующую наступательную группировку, удачно воздействуя на противника. Россияне повелись – и перебросили на юг опытные войска, боевые части из-под Изюма (около 10 тысяч) и Донецка (в районе 15 тысяч). Наш Генштаб воспользовался этим и успешно провел контрнаступательную Харьковскую операцию. Обращаю внимание, что всё это – в рамках подготовки проведения контранаступательной операции на Херсон, которая продолжается".

Это, подчеркивает Игорь Романенко, стало началом перехвата стратегической инициативы силами обороны Украины у группировки войск РФ. Введение в заблуждение, принуждение перебрасывать войска, оголяя свои позиции, а потом – резкий удар. В результате противник пытался спешно затыкать дырки на Харьковском направлении, но наши не дали им этого сделать.

"Параллельно, – продолжает эксперт, – проходили наступательные действия ВСУ на Херсонском направлении. Мы заняли там первые рубежи, но приостановились. Поскольку противник серьезно укреплялся, оборона была достаточно сильной, мы, чтобы не нести серьезные потери, перешли к оборонительным действиям – с медленным, но неуклонным продвижением вперед. С нанесением ударов по вражеским пунктам управления, логистическим – линиям поставок боеприпасов, вооружения, живой силы. Также было медленное продвижение на отдельных направлениях с севера всё на том же Херсонском направлении".

В результате таких действий, отмечает генерал, удалось решить главную задачу – деоккупировать Херсон и правобережье. Сейчас это завершается боями на Кинбурнской косе, зачистками в освобожденных городах.

"Благодаря этим успешным операциям сократилась протяженность линии соприкосновения боевых действий. Наши артиллеристы заняли более высокий правый Днепра – и могут воздействовать по объектам противника на левом берегу. А с учетом того, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, M270 MLRS (американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет), немецкие РСЗО MARS II могут бить на 80-85 км, под нашим огневым контролем оказываются и линии поставок из Крым южной группировки оккупационных войск. Кроме того, у нас высвобождается часть войск, которые можно использовать на других направлениях", – поясняет Игорь Романенко.

К недостаткам Херсонской операции, по его мнению, можно отнести то, что противнику удалось вывести на левый берег основную часть своей группировки и техники. И, по разным оценкам, там сейчас сосредоточено 25-30 батальонно-тактических групп (БТГ), которые россияне также могут после доукомплектования использовать на других направлениях.

"И здесь очень важно, кто сделает это быстрее и эффективнее. С этой точки зрения нам необходимо останавливать противника в Донецкой оперативной зоне – Бахмут, Авдеевка, Угледар. При этом самим продвигаться на Луганщине, в районе Кременная-Сватово. Там с военной точки зрения есть серьезные перспективы, – считает генерал. – Что касается юга, думаю, в лоб наши не будут форсировать Днепр, наступая на левобережную группировку россиян. Есть более перспективные направления – Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. С военной точки зрения, Генштабу виднее, они имеют больше информации, серьезный опыт в организации различных операций. В ближайшее время будет видно. Не думаю, что россиян начнут что-то предпринимать со стороны Беларуси. Пока у них здесь "подгорает", станут затыкать дырки здесь".

Не исключено, что следующий "жест доброй воли" россиян будет в Энергодаре, в том числе с оставлением Запорожской АЭС

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак уверен, что на театре военных действий бои и наступление украинских войск будет продолжаться, независимо от ведения каких-либо переговорных процессов.

"Мы отдаем себе отчет, что любая, даже самая маленькая передышка на фронте, позитивно скажется для РФ и ее способности вести дальнейшие боевые действия. Поэтому уверенно говорю о дальнейшем активном наступлении украинских войск, ведь уже сейчас идут бои на Кинбурнской косе, – акцентирует эксперт. – Одновременно ВСУ будут уничтожать логистические цепочки, ведущие из оккупированного Крыма в направлении материковой Украины. Эти пути, от которых катастрофически зависят российские войска, уже оказались в радиусе действия РСЗО HIMARS".

По мнению Ивана Ступака, не исключено, что в результате таких действий украинских военных, следующий "жест доброй воли" россиян будет в Энергодаре, в том числе с оставлением Запорожской АЭС.

"На дипломатическом фронте видим всё более настоятельные сигналы от наших Западных партнеров по поводу необходимости ведения переговоров между Киевом и Москвой. Тем более что российская сторона уже якобы готова к переговорам и даже без предварительных условий, – отмечает эксперт. – Вероятно, что Украине в обозримом будущем, под давлением западных союзников, всё-таки придется сесть за стол переговоров, но от этого интенсивность нашего наступления точно не уменьшится".

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