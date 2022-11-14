logo

BTC/USD

16741.92

ETH/USD

1256.88

LTC/USD

58.12

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После поражения в Херсонской области россияне пойдут в наступление на Донбассе: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

После поражения в Херсонской области россияне пойдут в наступление на Донбассе: подробности

Аналитики Института изучения войны предполагают, что россияне вряд ли достигнут значительных успехов в оперативном плане, но могут захватить Бахмут

сегодня, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Донбасс станет эпицентром новых ожесточенных боев уже в самое ближайшее время. Россия будет пытаться усилить давление, пытаясь придвинуться вперед, оттесняя украинские силы. Это может произойти за счет того, что на восток Украины прибудут дополнительные силы мобилизованных в России, а также те подразделения, которые были выведены РФ из западной части Херсонской области. После того, как российская армия потерпела серьезное поражение на херсонском направлении, она будет пытаться "отыграть" на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

После поражения в Херсонской области россияне пойдут в наступление на Донбассе: подробности

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Американские эксперты прогнозируют, что давление на украинские оборонительные силы усилится в несколько раз и для того, чтобы отбивать российские атаки Киеву придется направлять дополнительные резервы.

В ISW не верят в то, что на этом этапе наступления россиянам удастся достичь каких-то стратегических целей, но допускают, что Москва может все же захватить Бахмут, потратив на это много сил и ресурсов.

По информации аналитиков, Россия не может сильно рассчитывать на мобилизованных, которые, ка показала практика. Прибывают на фронт слабо подготовленными и практически никак не мотивированными. Они не прибывают сплоченными подразделениями, а скорее направляются в основном как индивидуальные или небольшие подразделения для замены частей, которые воевали без отдыха в течение девяти месяцев, понесли сокрушительные потери в людях и технике, и сами в значительной степени деморализованы.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании "Вагнера", формирования БАРС (российского добровольческого резерва), ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, солдат чеченских подразделений Рамзана Кадырова и добровольческих батальонов. Этот причудливый конгломерат боевых сил будет иметь значительно меньшую эффективную боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичной численности.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения с Беларуси или РФ.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-13
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!