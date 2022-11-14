После поражения в Херсонской области россияне пойдут в наступление на Донбассе: подробности

Донбасс станет эпицентром новых ожесточенных боев уже в самое ближайшее время. Россия будет пытаться усилить давление, пытаясь придвинуться вперед, оттесняя украинские силы. Это может произойти за счет того, что на восток Украины прибудут дополнительные силы мобилизованных в России, а также те подразделения, которые были выведены РФ из западной части Херсонской области. После того, как российская армия потерпела серьезное поражение на херсонском направлении, она будет пытаться "отыграть" на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Американские эксперты прогнозируют, что давление на украинские оборонительные силы усилится в несколько раз и для того, чтобы отбивать российские атаки Киеву придется направлять дополнительные резервы.

В ISW не верят в то, что на этом этапе наступления россиянам удастся достичь каких-то стратегических целей, но допускают, что Москва может все же захватить Бахмут, потратив на это много сил и ресурсов.

По информации аналитиков, Россия не может сильно рассчитывать на мобилизованных, которые, ка показала практика. Прибывают на фронт слабо подготовленными и практически никак не мотивированными. Они не прибывают сплоченными подразделениями, а скорее направляются в основном как индивидуальные или небольшие подразделения для замены частей, которые воевали без отдыха в течение девяти месяцев, понесли сокрушительные потери в людях и технике, и сами в значительной степени деморализованы.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании "Вагнера", формирования БАРС (российского добровольческого резерва), ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, солдат чеченских подразделений Рамзана Кадырова и добровольческих батальонов. Этот причудливый конгломерат боевых сил будет иметь значительно меньшую эффективную боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичной численности.



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