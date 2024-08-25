Остановка на границах 1991 года будет большой ошибкой: Ющенко объяснил, какой должна быть полная победа над Россией

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Slava Kot
Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что в политическом плане украинская победа в войне против России не кончается на границах 1991 года. По словам Ющенко, Украина и мир должны остановить существование режима Путина.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников
Виктор Ющенко в интервью "Еспресо" рассказал о необходимости свержения режима Путина в России, как на один из форматов победы в войне.
Бывший президент отмечает, что Украина не должна в физическом плане идти на Кубань, Таганрог, Белгород и другие территории, где было многолетнее присутствие украинцев. По его словам, в первую очередь идет речь о политическом давлении.
Ющенко отмечает, что Европа и мир должны сформировать определение окончания войны, в котором не должен присутствовать Путин в переговорном процессе, ведь это будет первым признаком поражения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко рассказал, кто создал российского диктатора Владимира Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.
Также "Комментарии" писали о Лукашенко раскрыл настроения российского диктатора, ведь "Путин уже умоляет о переговорах".
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