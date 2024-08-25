Остановка на границах 1991 года будет большой ошибкой: Ющенко объяснил, какой должна быть полная победа над Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что в политическом плане украинская победа в войне против России не кончается на границах 1991 года. По словам Ющенко, Украина и мир должны остановить существование режима Путина.



Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко в интервью "Еспресо" рассказал о необходимости свержения режима Путина в России, как на один из форматов победы в войне.

"Если мы оставляем зло под названием "Путин", а с ним вместе и путинскую фашистскую Россию, где Путина энергетически питают 145 миллионов маленьких ему подобных, — это начало источника путинизма, это благословение, которое они дают. Да, если мы остановимся на Хуторе-Михайловский, — это будет большая ошибка", — считает Ющенко.

Бывший президент отмечает, что Украина не должна в физическом плане идти на Кубань, Таганрог, Белгород и другие территории, где было многолетнее присутствие украинцев. По его словам, в первую очередь идет речь о политическом давлении.

Ющенко отмечает, что Европа и мир должны сформировать определение окончания войны, в котором не должен присутствовать Путин в переговорном процессе, ведь это будет первым признаком поражения.

"Перед миром сейчас возникает большая задача — правильно сформировать дефиниции выхода из войны, которую принес Путин. Я только одно хочу подчеркнуть, чтобы не порождать какие-либо предупредительные дискуссии: наличие Путина на любой конференции, наличие потребности путинской подписи от имени тюрьмы народов не дает ответ нашей победы", — сказал Ющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ющенко рассказал, кто создал российского диктатора Владимира Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко раскрыл настроения российского диктатора, ведь "Путин уже умоляет о переговорах".