Остановились или продвигаемся: в ВСУ рассказали, что происходит вокруг Бахмута

ВСУ "медленно, но верно" продвигаются вокруг Бахмута Донецкой области. Украинские защитники набирают обороты каждый день. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Как рассказал Сергей Череватый, в районе Бахмута украинским военным в целом удавалось продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории каждую неделю.

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"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас численностью", — отметил Череватый.

Он добавил, что ВСУ используют тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

"И так, постепенно продвигаемся вперед", — объяснил спикер.

Отметим, в интервью украинской службе "BBC" командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что для того, чтобы вернуть Бахмут под контроль Украины уже созданы все условия, но с намного меньшими потерями, чем это было у российских захватчиков во время штурма города-крепости. Генерал подчеркнул, что Бахмут – это не просто очередной населенный пункт Донецкой области, это город, который имеет стратегическое значение. Свои слова Александр Сырский объяснил тем, что именно в этом городе проходит сосредоточение главных направлений и дорог. Через данный населенный пункт проходят дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. Оккупанты тоже хорошо это знают.

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