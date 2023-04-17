Остались ли еще высокоточные ракеты у россиян: в ВСУ дали объяснение

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Кравцев Сергей
Запас высокоточных ракет у российских войск близок к критически малому, они пытаются их экономить, но ракетная опасность для Украины сейчас высока. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Так, комментируя расположение в Черном море на сегодня ракетоносителей с восемью "Калибрами", Гуменюк отметила, что нельзя исключать их применение российскими войсками.
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В то же время добавила, что другой вопрос в том, что они пытаются их экономить из-за значительного уменьшения запасов.
При этом она отметила, сейчас в Черном море шторм и враг заводит корабли в пункты базирования, поскольку море бушует достаточно сильно.
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