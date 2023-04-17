Остались ли еще высокоточные ракеты у россиян: в ВСУ дали объяснение

Запас высокоточных ракет у российских войск близок к критически малому, они пытаются их экономить, но ракетная опасность для Украины сейчас высока. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Так, комментируя расположение в Черном море на сегодня ракетоносителей с восемью "Калибрами", Гуменюк отметила, что нельзя исключать их применение российскими войсками.

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В то же время добавила, что другой вопрос в том, что они пытаются их экономить из-за значительного уменьшения запасов.

"Это все же оружие высокоточное, которое они предпочитают применить по конкретным целям, конкретным объектам, чтобы иметь соответствующий результат. Хотя мы знаем случаи, когда они выпускали абсолютно по мирному населенному пункту — по Одесской области — семь "Калибров", которые прилетели в школу, разрушили дом культуры и так далее. Но тогда они еще имели такую возможность "роскошествовать", а сейчас уже у них все же запас ракет близок к критически малому. Поэтому, скорее всего, будут экономить, но не исключено, что будут таки и применять", – пояснила Гуменюк.

При этом она отметила, сейчас в Черном море шторм и враг заводит корабли в пункты базирования, поскольку море бушует достаточно сильно.

"Но расслабляться не следует, потому что подводные ракетоносители они часто оставляли и во время шторма на дежурстве", — отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

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