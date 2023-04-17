logo

BTC/USD

29408.48

ETH/USD

2071.83

LTC/USD

99.16

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Остались ли еще высокоточные ракеты у россиян: в ВСУ дали объяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

Остались ли еще высокоточные ракеты у россиян: в ВСУ дали объяснение

В то же время ракетная опасность для Украины сейчас высока и нельзя исключать, что оккупанты применят "Калибры"

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Запас высокоточных ракет у российских войск близок к критически малому, они пытаются их экономить, но ракетная опасность для Украины сейчас высока. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Остались ли еще высокоточные ракеты у россиян: в ВСУ дали объяснение

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Так, комментируя расположение в Черном море на сегодня ракетоносителей с восемью "Калибрами", Гуменюк отметила, что нельзя исключать их применение российскими войсками.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В то же время добавила, что другой вопрос в том, что они пытаются их экономить из-за значительного уменьшения запасов.

"Это все же оружие высокоточное, которое они предпочитают применить по конкретным целям, конкретным объектам, чтобы иметь соответствующий результат. Хотя мы знаем случаи, когда они выпускали абсолютно по мирному населенному пункту — по Одесской области — семь "Калибров", которые прилетели в школу, разрушили дом культуры и так далее. Но тогда они еще имели такую возможность "роскошествовать", а сейчас уже у них все же запас ракет близок к критически малому. Поэтому, скорее всего, будут экономить, но не исключено, что будут таки и применять", – пояснила Гуменюк.

При этом она отметила, сейчас в Черном море шторм и враг заводит корабли в пункты базирования, поскольку море бушует достаточно сильно.

"Но расслабляться не следует, потому что подводные ракетоносители они часто оставляли и во время шторма на дежурстве", — отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Читайте также на портале "Комментарии" — Медведчук заговорил о "геноциде Донбасса" и припугнул мир ядерным апокалипсисом.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: почему вслед за китайскими появились "мирные" инициативы по-бразильски. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!