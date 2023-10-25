Особенности мобилизации: В ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки

В ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки. Фото из открытых источников

Украинские мужчины могут получить первую, а впоследствии вторую повестку в военкомат. Руководитель службы по связям с общественностью подполковник Владимир Фитьо рассказал, какая разница между повестками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Факты".

Владимир Фитьо указывает, что ТЦК раздает первые повестки для проверки и уточнений информации о военнообязанных. Например, имеют ли они отсрочку, где учатся, какой профессией владеют и другие.

"Первая повестка означает, что военнообязанному необходимо явиться в ТЦК и СП как раз для того, чтобы уточнить данные о своем семейном положении, специальности, месте работы, образовании", — пояснил Владимир Фитьо.

По словам подполковника, первая повестка также позволит понять состояние здоровья военнообязанного: пригоден или не пригоден он для прохождения военной службы.

Что касается второй повестки, то Фитьо объясняет, что она направляет на военное обучение, после чего военнообязанный попадает в ВСУ или другие подразделения.

"Лишь вторая повестка – это вызов в учебный центр, где от месяца и больше проводится обучение, и только потом военнообязанный попадает в ряды Сил обороны Украины", — рассказал представитель ВСУ.

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