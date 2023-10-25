Особенности мобилизации: В ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки

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Slava Kot
В ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки. Фото из открытых источников
Украинские мужчины могут получить первую, а впоследствии вторую повестку в военкомат. Руководитель службы по связям с общественностью подполковник Владимир Фитьо рассказал, какая разница между повестками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Факты".
Владимир Фитьо указывает, что ТЦК раздает первые повестки для проверки и уточнений информации о военнообязанных. Например, имеют ли они отсрочку, где учатся, какой профессией владеют и другие.
По словам подполковника, первая повестка также позволит понять состояние здоровья военнообязанного: пригоден или не пригоден он для прохождения военной службы.
Что касается второй повестки, то Фитьо объясняет, что она направляет на военное обучение, после чего военнообязанный попадает в ВСУ или другие подразделения.
Также "Комментарии" писали об Арестовиче, который предложил альтернативу уголовной ответственности тем мужчинам, что бежали за границу от мобилизации.
Обсуждения
Новости
Ираида
26 октября 2023, 08:55
Жаль, нельзя тут лайк поставить за комментарии, но я всей душой присоединяюсь к ним. Всех депутатов и всю эту сволочную гнидо-зелёную власть на передовую, защищать своё накраденное! А нас и наших парней оставьте в покое!
dafhb
26 октября 2023, 08:27
fb
dafhb
26 октября 2023, 08:26
dfg
Саньок
25 октября 2023, 22:46
А ЯКИМ ЗАКОНОМ керуються усы оцы БАЛАБОЛИ (бандити, гопныки, та покидьки) з ТЦК???? яким, як про роздавання "повісток" (контекст) - так і їхні дії - запихування в бусик, лупцювання, легкі та тяжкі фізичні ушкодження "ухилянту", накладення якихось штрафів на мужчин, зупинка ТЗ, гопнічне спілкування, погрози...??? по якому Закону? звідки взялися такі повновадження? "Перша повістка означає, що військовозобов’язаному необхідно з’явитися у ТЦК" - їто сказав, що той, кому пробують всучити повістку - воєннозобовязаний? Хто сказав, що йому потрібно зьявитися в ТЦК? ви в ньбог оспитали? ні, йому це не потрібно!!! це потрібн оВАМ, тцк-ашники! а йому - НЕ потрібно! І він НЕ віськовозобовязаний! Читайте конституцію.. Чому ви ЖІНОК не називаєте ухилянтками? чому ви ЖІНКАМ не роздаєте повістки? чому саме МУЖЧИНА рахується апріорі, по замовчуванню, віськовозобовязаним -, по признаку статі (ст 24 Конституції)"аі травиться словом "ухилянт"? ви судді? хто ви? ви БАНДИТСЬКЕ УГРУПУВАННЯ! створене вступереч Закону та Конституції! (ст 17, 22, 29, 32 Конституції). Даю гарантію - скоро будуть вони порушувати статтю 30 Конституції!
Зеленский президент
25 октября 2023, 22:22
Все правильно написано, если речь идет о Віськомате. Только где сегодня в Украине найти эти Військомати???
Дуб
25 октября 2023, 22:15
нічого зі зброї не виробляють, крадуть безбожно. А дири затикають людьми, як маршал жуков. Вже нема сил від цього хрипатого балагану
Олекс
25 октября 2023, 21:24
Треба на києв розвертати та пиздити наволоч яка сидить у верховній раді разом з зеленським. ато скоро нікого і нічого неостанеться. вони ж цього і добиваються.
Олекс
25 октября 2023, 21:22
Та пішли ви науй. країна долбойобів і влада яка знищує свій народ... звільняють землю .
pr
25 октября 2023, 20:39
Зе-лохи обрали зе-біла (Нелоха), який 3 роки зраджував, мародерив і готувався до шашликів, замість оборони країни, тож зе-лохам нема чого тепер скиглити. "За що боролися, на те й напоролися". А власна тупість і кассапофілія - це не виправдання, а обтяжуючі обставини.
Сергей
25 октября 2023, 20:27
Бред сивой кобылы!!! Им спустили разнарядку и всё! Меньше нельзя!А,если не наберёте указанное количество пушечного мяса,то сами через неделю окажетесь на "нуле"...Вот в таких условиях у нас и происходит мобилизация,а в реальности- могилизация...А главный вопрос- ради кого,ради чего!? Идёт борьба за территорию/ресурсы между двумя олигархическими кланами: украинским и русским,а простым людям какое до этого дело! Сыночки всего олигархата сидят за границей....
Владимир
25 октября 2023, 18:55
Во времена "совка" было понятно, государство помогало рожать, учить, обеспечивало работой и жильем. Сейчас от родов до смерти за свои кровные, элита не в счет, она свое чадо и в америках учит за счет бюджета, и за кой народ должен защищать офшоры клоуна.
Ольга для Ольги
25 октября 2023, 18:25
Ольга, повістка, комісія, купівля шолома з навушниками, броника, купівля взуття, шмоток итд, тому що видали сміття, аж цілий місяць у Німеччині вчили, у 42 роки з неслуживого зробили рембо дшв, потім відразу Бахмут, перший бій і 200, тіло забрати неможливо, глухий кут, такі справи.
УКРАЇНЕЦ
25 октября 2023, 16:54
Плював Я на ваші повістки!!! Буду від вас фашистів відбиватись!!! що кацапи фашисти, що ця недо влада фашисти!!! всих тцк, мвс, суддів, прокурорів, депутаів і зеленського на передову покажіть приклад!!! Тьфу на вас всих!!!
Ольга
25 октября 2023, 15:54
Дайте пояснення. Як чоловіка 33 роки забрали 10 жовтня,а 23 вже прийшла похоронка? це де їх навчають і скільки?