Оружие прорыва: Чего так боятся в Кремле

В России третий день "стоит вой" из-за снарядов с обедненным ураном, которые должна получить Украина от Великобритании. Речь идет о подкалиберных боеприпасах. Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Телеэфире, в Москве обеспокоены тем, что у них нет сейчас какой-то альтернативы, которую можно было бы выставить и столь же эффективно использовать, пишут "Комментарии".



Почему в России боятся снарядов с обедненным ураном

“На самом деле ситуация в чем? Начался весь этот крик с того, что это вроде какое-нибудь чуть ли не ядерное оружие и тому подобное. Нет. Ни в коей мере, это необходимо понимать. Использование такого вооружения не запрещено международными конвенциями, международным правом. Все. Использование урана, как компонента, делается для того, чтобы фактически прошибать и расплавить любую броню, чуть ли не любые фортификационные сооружения, в элементах которых может быть использован металл, бетон и т.д. Вот для чего они в первую очередь используются. То есть оружие прорыва”, — сказал эксперт.

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Объясняя, почему таких снарядов опасаются в России, почему такая реакция, Мусиенко привел элементарный пример.

“Война в Кувейте, война в Персидском заливе, танки “Абрамс”, использовавшие также танковые снаряды с обедненным ураном, просто уничтожали советские танки Т-72 на раз-два. Я уже не хочу говорить о Т-54, что с ними будет. Его может брать даже гранатомет из тех, которые находятся на вооружении в ВСУ. А здесь мы уже посмотрим кто кого", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Как писали ранее "Комментарии", обедненный уран расположен внутри снаряда и его радиоактивность незначительна. Боеприпасы не вызывают радиоактивного загрязнения. Это не является очень опасным для экологии или экипажей танков, которые их используют. Гражданское население и окружающая среда от этого тоже не страдает. Такие боеприпасы эффективно только уничтожают танки и другую военную технику противника.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, как изменилась тактика РФ и Украины – почему враг бьет по гражданским.

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