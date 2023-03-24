Оружие прорыва: Чего так боятся в Кремле

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Моесеенко Валентина
В России третий день "стоит вой" из-за снарядов с обедненным ураном, которые должна получить Украина от Великобритании. Речь идет о подкалиберных боеприпасах. Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Телеэфире, в Москве обеспокоены тем, что у них нет сейчас какой-то альтернативы, которую можно было бы выставить и столь же эффективно использовать, пишут "Комментарии".
Почему в России боятся снарядов с обедненным ураном
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Объясняя, почему таких снарядов опасаются в России, почему такая реакция, Мусиенко привел элементарный пример.
Как писали ранее "Комментарии", обедненный уран расположен внутри снаряда и его радиоактивность незначительна. Боеприпасы не вызывают радиоактивного загрязнения. Это не является очень опасным для экологии или экипажей танков, которые их используют. Гражданское население и окружающая среда от этого тоже не страдает. Такие боеприпасы эффективно только уничтожают танки и другую военную технику противника.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, как изменилась тактика РФ и Украины – почему враг бьет по гражданским.
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