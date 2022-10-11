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Орбан заявил, что мир в Украине будет, если договорятся две страны без участия Киева

Виктор Орбан изложил альтернативный взгляд на реальность и мир с Россией с помощью Трампа

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Время от времени премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает противоречивые заявления. Так лидер венгров заявил, что в Украине могут прекратиться боевые действия только в том случае, если за стол переговоров сядут не представители Украины и России, а представители США и России. При этом Орбан считает, что больше шансов договориться будет, если США на переговорах будет представлять экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Орбана берлинскому журналу Cicero, которое цитирует издание Spiegel.

Орбан заявил, что мир в Украине будет, если договорятся две страны без участия Киева

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан считает, что перемирие могут заключить США и Россия и тога в Украине прекратятся боевые действия.

"Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", — высказался премьер Венгрии.

По его словам, украинским силам удалось остановить российское наступление и дать отпор оккупантам только благодаря тому вооружению, которое своевременно было поставлено из США.

При этом Орбан заявил, что не видит в действующем президенте США Джо Байдене той фигуры, которая бы могла помочь в наступлении скорейшего мира. 

"Сейчас то, что я скажу, прозвучит жестоко. Но надежда на мир носит имя Дональда Трампа", — сказал Виктор Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент РФ Владимир Путин меняет стратегию войны в Украине: в Белом доме рассказали, к чему готовиться украинцам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Зеленский может передумать насчет переговоров с РФ.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-news-am-dienstag-frankreich-droht-belarus-mit-weiteren-sanktionen-a-2819bb6d-0c94-4168-a653-0b821b984a37
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