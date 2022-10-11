Орбан заявил, что мир в Украине будет, если договорятся две страны без участия Киева

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Кравцев Сергей
Время от времени премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает противоречивые заявления. Так лидер венгров заявил, что в Украине могут прекратиться боевые действия только в том случае, если за стол переговоров сядут не представители Украины и России, а представители США и России. При этом Орбан считает, что больше шансов договориться будет, если США на переговорах будет представлять экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Орбана берлинскому журналу Cicero, которое цитирует издание Spiegel.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Виктор Орбан считает, что перемирие могут заключить США и Россия и тога в Украине прекратятся боевые действия.
По его словам, украинским силам удалось остановить российское наступление и дать отпор оккупантам только благодаря тому вооружению, которое своевременно было поставлено из США.
При этом Орбан заявил, что не видит в действующем президенте США Джо Байдене той фигуры, которая бы могла помочь в наступлении скорейшего мира.
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