Орбан заявил, что мир в Украине будет, если договорятся две страны без участия Киева

Время от времени премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает противоречивые заявления. Так лидер венгров заявил, что в Украине могут прекратиться боевые действия только в том случае, если за стол переговоров сядут не представители Украины и России, а представители США и России. При этом Орбан считает, что больше шансов договориться будет, если США на переговорах будет представлять экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Орбана берлинскому журналу Cicero, которое цитирует издание Spiegel.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан считает, что перемирие могут заключить США и Россия и тога в Украине прекратятся боевые действия.

"Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", — высказался премьер Венгрии.

По его словам, украинским силам удалось остановить российское наступление и дать отпор оккупантам только благодаря тому вооружению, которое своевременно было поставлено из США.

При этом Орбан заявил, что не видит в действующем президенте США Джо Байдене той фигуры, которая бы могла помочь в наступлении скорейшего мира.

"Сейчас то, что я скажу, прозвучит жестоко. Но надежда на мир носит имя Дональда Трампа", — сказал Виктор Орбан.

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