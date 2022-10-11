Путин меняет стратегию войны в Украине: в Белом доме рассказали, к чему готовиться украинцам

Поражение российской армии на поле боя вынудили президента России Путина менять тактику в войне против Украины. И именно поэтому Кремль теперь делает ставку на массированные обстрелы критически важной инфраструктуры в Украине. Подрыв Крымского моста абсолютно никак не связан с новой тактикой российских войск, поскольку изменение войны было запланировано еще задолго до взрыва и пожара на мосту. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, передает "CNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джон Кирби подтвердил информацию, которую ранее уже озвучивала украинская разведка о том, что россияне планировали массированный обстрел мирных городов Украины задолго до подрыва Крымского моста. Нет оснований полагать, что инцидент с Крымским мостом мог как-то ускорить это планирование.

Кирби не стал утверждать, что Путин точно принял решение изменить стратегию войны против Украины, чтобы сгладить поражение своей армии на поле боя за счет массированных ракетных ударов по Украине с целью подорвать моральный дух украинцев. При этом представитель Совета нацбезопасности добавил, что исходят из той тенденции, которая есть, очень вероятно, что Путин таки принял решение менять стратегию в войне.

По словам Кирби, вчерашняя атака на Украину хорошо бы соответствовала "резюме" нового российского генерала, руководящего войной в Украине, Сергея Суровикина, служившего в Сирии и Чечне. Под руководством этого военного российские войска без разбора расстреливали мирное населения самым разным оружием, было разрушено много объектов инфраструктуры.

По мнению Кирби, несмотря на ракетную атаку, нет никаких признаков того, что Кремль приводит в действие свое ядерное оружие.

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