Реакция Украины, России и мира на массированный ракетный удар: чего ждать дальше

В вечернем обращении 10 октября, которое было записано на одном из мест попадания российской ракеты в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствия ракетной истерики страны-агрессора. По его словам, в понедельник по нашим городам было выпущено 84 российских ракет (удалось сбить 43), запущено 24 беспилотника (сбиты 13). Основные удары пришлись на объекты критической инфраструктуры (в основном энергетические), более 100 человек погибли, ранены или травмированы. Что можно сказать сутки спустя о реакции Украины, России и мира на этот массированный ракетный удар? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Нормальной реакцией Запада было бы предоставление Украине новейших систем ПВО, ракет большей дальности для нанесения ударов по противнику, антидронного купола

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"Те люди, которые анализировали ситуацию, предсказывали подобные действия России. И удар по Крымскому мосту – точно не причина для такой истерики Путина, а лишь повод. Большинство аналитиков, следящие за развитием ситуации, особенно имеющие отношение к энергетике, в один голос утверждали, что будет попытка массированного ракетного удара по украинской энергосистеме. Правда, прогнозировали это ближе к отопительному сезону. Но он обычно начинается в середине октября. Получилось неделей ранее".

По словам эксперта, если бы не было Крымского моста, в Кремле нашли бы другой повод нанести такой ракетный удар. К примеру, продвижение ВСУ в Херсонской области или Запорожской. Потопленное российское военное судно в Черном море. Всё, что угодно.

"Нельзя путать причину со следствием. И это надо всячески транслировать на Запад, – уверен Виталий Кулик. – Там сложилось впечатление, что этот ракетный удар – разовая акция, разовая истерика Путина. Это не так. Это системный подход к ведению тотальной геноциидальной войны России против Украины. И мы наблюдаем лишь одну из фаз, далеко не кульминацию. Скорее всего, подобные вещи будут повторяться".

Это, продолжает эксперт, является вызовом для нашей ПВО, украинского общества, а также для Запада.

"Нормальной реакцией Запада было бы предоставление Украине (и Байден уже об этом заявил) новейших систем ПВО, ракет большей дальности для нанесения ударов по противнику, антидронного купола. Это были бы правильные симметричные ответы, – считает Виталий Кулик. – А ассиметричные – вплоть до предоставление Украине тактических ядерных зарядов, чтобы снять угрозу любого ядерного шантажа со стороны страны-агрессора. Я пока не вижу такой готовности у наших партнеров. Хотя всё может быть. Чудеса иногда случаются. И мы на складах случайно можем обнаружить неутилизированные ядерные боезаряды".

Россия будет придерживаться избранной тактики террора против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филиппенко, целью массовой ракетной атаки, в первую очередь, являлся информационно-психологический эффект.

"Во-первых, российский диктатор должен был доказать своим подданным, что он и дальше является альфа-самцом, способным на жесткий ответ. После поражений в Харьковской и Херсонской областях усилилась критика Путина и его окружения со стороны радикальных кругов. Соответственно, требовалась демонстрация силы, желательно с максимальным визуальным эффектом. Сказки генерала Конашенкова о сотнях "уничтоженных нацистов" уже не удовлетворяют российских радикальных имперцев", – поясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает он, это попытка ударами по гражданской инфраструктуре сломить волю простых украинцев, которые находятся в тылу.

"Расчет прост – увеличить страдания простых украинцев и заставить их давить на власть с целью скорейшего прекращения боевых действий. Россия проигрывает на фронте и вынуждена принимать обычный прием всех террористов – бить по гражданскому населению и гражданским объектам. Впрочем, судя по реакции украинцев, эта цель не была достигнута", – отмечает Артем Филипенко.

В-третьих – это тоже был и сигнал Запада и всему миру, считает он.

"К сожалению, отчасти это агрессору удалось. Ибо в мировых медиа ракетная атака России была представлена как месть за взрыв на Керченском мосту, хотя массированные ракетные удары случались и раньше – и они не были каким-то "ответом" на действия со стороны Украины. В целом же реакция Запада была адекватна, – говорит эксперт. – Она проявилась в намерениях дальнейшей поддержки Украине. Более конкретно мы поймем всё после встречи G7".

Артем Филипенко обращает внимание, что, по судя продолжающимся ракетным атакам, Россия будет придерживаться избранной тактики террора против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры.

"Путину нужны переговоры по перегруппировке войск, усилению военных мощностей и закреплению на временно оккупированных территориях, – подчеркивает эксперт. – От украинского государства сегодня требуется еще большая информационная работа как внутри страны, так и за ее пределами. Ключевой месседж, который нужно постоянно доказывать – Россия не остановится, а перемирие с ней сегодня только усугубит ситуацию как в Украине, так и в мире".

Нет сомнений, что Россия – это государство террорист

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова подчеркивает, что мир поддержал Украину после страшных вчерашних ракетных ударов по нашим городам.

Так, американский лидер Байден пообещал продолжать всестороннюю поддержку и новую мощную ПВО. Германия заявила о передаче Украине первой системы противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

"В результате вчерашнего акта терроризма от России, по последней информации, уже 19 погибших и более 100 раненых. Среди погибших – врач детской больницы Охматдет, спасавшая онкобольных детей. Ее маленький сын остался сиротой. Повреждены многие жилые дома и объекты инфраструктуры. Украинцы сцепили зубы и продолжают бороться за свою свободу и независимость. А россияне в своих пабликах радуются гибели каждого украинца, они все заражены бациллой терроризма. Нет сомнений, что Россия — это государство террорист, – акцентирует Татьяна Лупова. – Это следует понять в каждом уголке мира. Понять, признать, принять соответствующие меры реагирования – и помочь украинцам победить врага".

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