Лавров заявил, что Зеленский может передумать насчет переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент изменить свою точку зрения относительно мирных переговоров с Россией. Тогда диалог между двумя странами может возобновиться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российской пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя словам главы МИД России Сергея Лаврова.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Я не исключаю, что он (Зеленский — ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще то артист", – заявил Лавров.

Стоит напомнить, что 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, если и будет вести переговоры с Россией, то лишь тогда, когда ее на этих переговорах будет представлять другой президент, но никак не Владимир Путин.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский провел 10 октября, после массированного ракетного обстрела россиянами объектов инфраструктуры, телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Согласно данным Белого дома, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты предоставят Украине современные средства ПВО. Что это значит для нашей страны? Почему нам не давали соответствующих систем раньше? Как себя уже проявила наша система ПВО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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