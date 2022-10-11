Лавров заявил, что Зеленский может передумать насчет переговоров с РФ

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент изменить свою точку зрения относительно мирных переговоров с Россией. Тогда диалог между двумя странами может возобновиться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российской пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя словам главы МИД России Сергея Лаврова.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Стоит напомнить, что 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, если и будет вести переговоры с Россией, то лишь тогда, когда ее на этих переговорах будет представлять другой президент, но никак не Владимир Путин.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский провел 10 октября, после массированного ракетного обстрела россиянами объектов инфраструктуры, телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Согласно данным Белого дома, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты предоставят Украине современные средства ПВО. Что это значит для нашей страны? Почему нам не давали соответствующих систем раньше? Как себя уже проявила наша система ПВО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 13:28
Схожий на кубинського терориста Че Гевару, бородатий вирок Україні. Ніколи не погодиться на мирне врегулювання. Обом Карлам це вигідно, а маразматик Байден дивитися на результати пожирання православних павуків яких він стравив один на одного.