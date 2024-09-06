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Орбан назвал первый шаг для окончания войны в Украине: что предлагает премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии предлагает прекратить огонь, а затем вести с Россией мирные переговоры для окончания войны в Украине.

сегодня, 16:12
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Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что прекращение огня станет первым шагом для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Орбан назвал первый шаг для окончания войны в Украине: что предлагает премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что не нужно рассчитывать на мирный план, который может завершить войну в Украине. По словам венгерского премьера, мир никогда не наступит, если не будет прекращен огонь. Даже при условии, что обе стороны заявят о принятии мирного плана.

"Если мы будем ждать мирного плана, принятого и приемлемого обеими сторонами, мира никогда не будет. Первым шагом является не мирный план, это прекращение огня", — цитируют российские СМИ Виктора Орбана.

Предложение прекратить огонь от Орбана не ново. В июле, во время своего первого с момента полномасштабного вторжения России, визита в Киев, премьер-министр Венгрии посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия, чтобы начать мирные переговоры с Россией для окончания войны. Орбан заявил, что ценит мирные инициативы Украины, но призвал изменить направление из-за влияния войны на Европу.

Венгерский премьер рассказал, что Зеленский "немного прохладно" отреагировал на предложение прекращения огня с Россией, но сказал, что "подумает" над ним. Сам Владимир Зеленский интервью Bloomberg ответил, что Украина не может просто так говорить о прекращении огня. По его словам, Украине нужен план, ведь "не можно доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор". Зеленский добавил, что у страны были сотни встреч с Россией за многие годы войны, в том числе и в рамках Минских соглашений, однако все меры по прекращению огня срывала Москва.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле оценили попытки Орбана содействовать окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Орбан получил "пощечину" от США за поддержку России.



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