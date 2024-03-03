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Орбан назвал единственный шанс на мир для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США поможет окончить войну в Украине.

сегодня, 08:07
Автор:
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Slava Kot
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Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа станет единственным серьезным шансом на мир в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В противном случае Орбан считает, что война в Украине будет продолжительной.

Орбан назвал единственный шанс на мир для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан во время посещения Турции принял участие в Анатолийском дипломатическом форуме, где высказал свои мысли по поводу войны в Украине. Венгерский лидер заявил, что возвращение Трампа в должность президента США поможет завершить войну в Украине.

"Единственный серьезный шанс на мир — это если он сможет вернуться и заключить мир. Иначе война между Украиной и Россией будет затяжной... Это является предпосылкой наступления крепкого и быстрого мира на европейском континенте", — высказал свои предположения Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что войны в Украине могло бы не произойти, в случае, если бы Дональд Трамп и дальше занимал пост президента США. В своем выступлении Орбан выразил "глубокое уважение" Трампу и рассказал, что летит в США для встречи с бывшим американским президентом на следующей неделе. В свою очередь Дональд Трамп во время своих выступлений перед сторонниками Республиканской партии неоднократно хвалил Орбана.

Это уже не первый раз Виктор Орбан говорит о Трампе, как о политике, который может остановить войну в Украине. В январе 2024 года Орбан назвал Трампа единственным политиком, способным закончить войну в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, с кем Путин готов договариваться об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который заявил, что его победа на выборах в США станет Судным днем.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3834619-na-diplomaticnomu-forumi-v-antalii-orban-vihvalav-trampa-ta-anonsuvav-zustric-iz-nim-v-ssa.html
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