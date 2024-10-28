logo

BTC/USD

67771.12

ETH/USD

2482.93

LTC/USD

70.69

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Операция на Курщине: действительно ли есть продвижение ВСУ вблизи двух городов
commentss НОВОСТИ Все новости

Операция на Курщине: действительно ли есть продвижение ВСУ вблизи двух городов

Эксперты ISW фиксируют, что ВСУ продвинулись под Коренево и Суджей

сегодня, 07:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские войска имели успех при продолжении операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Операция на Курщине: действительно ли есть продвижение ВСУ вблизи двух городов

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинские военные недавно продвинулись в рамках главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Так, геолокационные кадры от 26 октября показывают, что ВСУ продвинулись юго-западнее Ольговки (восточнее Коренево) и восточнее Колмакова (восточнее Суджи).

Российские источники ISW, в частности Минобороны РФ, утверждали 27 октября, что ВСУ атаковали вблизи Зеленого Пути, Новоивановки, Дарьино, Нижнего Клина, Погребков, Николаево-Дарьино и около н.п. Плехово.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в рамках главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 26 октября показывают, что россияне продвинулись к юго-востоку от Мартыновки.

Российский источник ISW утверждает, что на вечер 26 октября ВСУ атаковали вблизи Нового Пути Глушковского района, к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Курскую область к понедельнику, 28 октября, Кремль намерен перебросить 5 тысяч солдат КНДР. С большой вероятностью, речь идет о военные из так называемого "элитного" подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники обновили данные, назвав потери российских вояк в Курской области. В частности, ВСУ удалось взять в плен больше 700 российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Операция на Курщине: действительно ли есть продвижение ВСУ вблизи двух городов - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-27-2024
Теги:

Новости

Все новости