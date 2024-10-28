Украинские войска имели успех при продолжении операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинские военные недавно продвинулись в рамках главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Так, геолокационные кадры от 26 октября показывают, что ВСУ продвинулись юго-западнее Ольговки (восточнее Коренево) и восточнее Колмакова (восточнее Суджи).

Российские источники ISW, в частности Минобороны РФ, утверждали 27 октября, что ВСУ атаковали вблизи Зеленого Пути, Новоивановки, Дарьино, Нижнего Клина, Погребков, Николаево-Дарьино и около н.п. Плехово.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в рамках главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 26 октября показывают, что россияне продвинулись к юго-востоку от Мартыновки.

Российский источник ISW утверждает, что на вечер 26 октября ВСУ атаковали вблизи Нового Пути Глушковского района, к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Курскую область к понедельнику, 28 октября, Кремль намерен перебросить 5 тысяч солдат КНДР. С большой вероятностью, речь идет о военные из так называемого "элитного" подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники обновили данные, назвав потери российских вояк в Курской области. В частности, ВСУ удалось взять в плен больше 700 российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.