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Операция ГУР на Тендровской косе: какие задачи выполнили украинские разведчики

Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать долгосрочную перспективу

сегодня, 11:15
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Кравцев Сергей

Украинские разведчики на Тендровской косе, кроме известных операций, выполнили ряд тайных задач. Они направлены на долгосрочную перспективу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Операция ГУР на Тендровской косе: какие задачи выполнили украинские разведчики

Операция ГУР на Тендровской косе

"Было заявлено, что там выполнили ряд тайных задач... Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог делать это год назад. Это связано с ударами по находящимся там системам ПВО и удары по аэродромам", — отметил Иван Тимочко.

Военный подчеркнул, что также немаловажную роль играют удары по российским военным кораблям.

Тимочко добавил, что такие операции требуют тщательной разведки, что свидетельствует о наличии мощной агентурной сети Украины в Крыму.

"Это значит, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые" пятна" в российской системе контроля за морем", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, начнется через полтора – максимум два месяца. Потом украинцам нужно будет выбирать один из вариантов – сидеть и ждать или действовать на опережение. Такой прогноз в ходе общения с выпускниками Киевской школы экономики озвучил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет "Forbes Ukraine".

Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов озвучил подсчеты россиян: на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса.




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